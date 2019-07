Xe khách lật trên quốc lộ 1A, nhiều hành khách bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào 17 giờ chiều 21-7, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Xe khách của nhà xe Quang Bắc mang BKS 22B-005.30 do anh Nguyễn Mạnh Hà (41 tuổi, trú phường Trương Trắc, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển, chạy hướng Hà Nội-TP.HCM, bất ngờ mất lái.

Chiếc xe khách đâm vào dải phân cách giữa quốc lộ rồi lật nghiêng trên đường.



Hiện trường vụ xe khách lật.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có khoảng 20 hành khách từ tỉnh Quyên Quang đi Bình Dương, TP.HCM. Các hành khách hốt hoảng, la hét kêu cứu, tìm cách thoát ra ngoài.

Tài xế Hà và ba người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn làm chiếc xe bị hư hỏng nặng, quốc lộ 1A ách tắc kéo dài.



Quốc lộ 1A ách tắc kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, giải tỏa ách tắc giao thông. Đồng thời điều tra, làm rõ vụ tai nạn.