Xử lý cán bộ để xảy ra đá gà qua mạng

Tịch thu 300 triệu đồng tiền cờ bạc Theo UBND huyện Hóc Môn, trong tám tháng đầu năm 2020, Công an huyện Hóc Môn đã tổ chức ba đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn kết hợp với công an các địa bàn giáp ranh đồng loạt tấn công trấn áp tội phạm. Kết quả, trong 104 vụ phạm pháp hình sự (không tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2019), công an đã khám phá 90 vụ, bắt 187 người…, tịch thu gần 300 triệu đồng tiền cờ bạc và các tang vật liên quan.