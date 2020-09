Xử lý mỏ đá có nhiều sai phạm, để tai nạn chết người

Chiều 9-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã có công văn số 1113/UBND.VX phản hồi bài báo “Mỏ đá đang bị tố sai phạm thì xảy ra tai nạn chết người” đăng trên Pháp Luật TP.HCM. Theo đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh đúng.



Công ty CP Vật liệu xây dựng 99 từng bị xử phạt vì chặt phá rừng phòng hộ và rừng sản xuất để làm đường vận chuyển vật liệu. Ảnh: ĐL.

Cụ thể: Về vấn đề an toàn lao động thì UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo làm rõ sự việc lên quan đến cái chết của lao động Trần Văn Thành (19 tuổi, hộ khẩu Đắk Nông, trú Nghệ An) được xác định là do tai nạn lao động rủi ro.

Hiện Công ty CP Vật liệu 99 (chủ mỏ đá) đã phối hợp cùng với gia đình nạn nhân lo chi phí mai táng, khắc phục hậu quả.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường: Đoàn liên ngành huyện Đô Lương kiểm tra đã xử phạt hành chính Công ty CP Vật liệu 99 số tiền 15 triệu đồng do chưa báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại cho Sở TN&MT tỉnh Nghệ An năm 2019.

Ngoài ra huyện Đô Lương đang yêu cầu Công ty CP Vật liệu 99 thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.



Thời quan qua, Công ty CP Vật liệu xây dựng 99 tự nâng cốt đường và đổ đá bê tông làm kè chắn trên tuyến đường CDD04 là sai nhưng đến ngày 9-9 vẫn chưa tháo dỡ, khắc phục. Ảnh: ĐL.

“Tiếp nhận phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM nêu, UBND huyện Đô Lương sẽ tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty. Trong trường hợp tiếp tục xảy ra vi phạm UBND huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”- công văn nêu.

Vấn đề đổ đá và bê tông tại các ngã ba độc chiếm đường đi: Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại hiện trường, kiểm tra, nghiên cứu các hồ sơ liên quan và các ý kiến của các thành viên thành phần tham gia tại buổi làm việc (Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương đã chủ trì làm việc với các cơ quan, công ty liên quan) thì báo phản ánh đúng.



Công phản phải hồi, báo cáo của UBND huyện Đô Lương đưa ra giải pháp, phương hướng trong thời gian tới. Ảnh: ĐL.

Theo công văn của UBND huyện Đô Lương: Công ty CP Vật liệu 99 đã tự ý xây kè chắn trên mép đường chuyên dụng ĐCD 04 khi chưa có văn bản đồng ý của các cơ quan quản lý.

Ngoài ra hiện nay, UBND huyện đang giao cho Công an huyện Đô Lương xác minh việc lấy hộ chiếu nổ mìn ngoài khu vực cấp phép. Đồng thời, giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng kiểm tra, tham mưu các biện pháp để công ty tháo dỡ kè chắn trên tuyến đường chuyên dụng, trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu.

Trước đó, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài ““Mỏ đá đang bị tố sai phạm thì xảy ra tai nạn chết người”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã đưa vào báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và có văn bản chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu.