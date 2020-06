Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi có nhiều trẻ bị xâm hại

Nắm thông tin các đối tượng có tiền án xâm hại trẻ em Nghị quyết vừa thông qua yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an ban hành Quy định về điều tra thân thiện trong các vụ án xâm hại trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai mô hình “Phòng điều tra thân thiện” tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban hành và triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em cho điều tra viên. QH cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra các cấp bảo đảm tỉ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em đạt 100%; tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về xâm hại trẻ em đạt trên 95%. Đặc biệt, 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm phải được khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ Công an cũng được yêu cầu nắm đầy đủ, kịp thời thông tin các đối tượng đã có tiền án về xâm hại trẻ em và tiến hành các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật...