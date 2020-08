Xử lý xe tải, xe ben... chạy vào giờ cấm phía đông TP.HCM

Báo cung cấp clip, hình ảnh cho công an xử lý Trong ngày 7-8, báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã cung cấp hình ảnh, video các xe đi vào giờ cấm, “cò” dẫn mối gặp CSGT để thỏa thuận việc “mua đường” cho Công an quận 9. Từ ngày 3-8, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh hàng chục xe ben, xe bồn đi giờ cấm trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh (quận 9, quận 2) và hiện tượng “cò” dẫn mối gặp CSGT để thỏa thuận việc “mua đường”. Ngay sau khi báo phản ánh, Công an quận 9 và Công an quận 2 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nội dung báo nêu. Lãnh đạo Công an quận 9 khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu có vi phạm, không bao che.