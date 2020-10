Xuất hiện cơn bão số 7 ở biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 13 giờ chiều 12-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.



Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: TTKTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13-10, bão mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12, ở ngay phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 110,0 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến sáng 13-10, ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế khoảng từ 150-300 mm, có nơi trên 350 mm; các tỉnh/thành Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng khoảng từ 80-150 mm; các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 50-100 mm. Từ chiều mai (13-10) mưa giảm dần.

Cũng trong trưa 12-10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung bộ.

Trước đó, Bộ GTVT cũng có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị của ngành tập trung đối với với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và hoàn lưu bão số 6.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải hướng dẫn tàu thuyền biết tình hình để không đi vào vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền nơi neo đậu, tránh trú an toàn và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, các công trình thoát nước luôn thông thoát, hệ thống báo hiệu đầy đủ, rõ ràng; tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực để chủ động khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra trên các tuyến Quốc lộ...

Tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở... kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như dễ bị lũ quét, ngập nước, cầu yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu bão số 6 để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối, đối với hoạt động bay.

Các đơn vị cũng chủ động phòng, chống, rà soát thống kê các trang thiết bị, chằng néo, neo đậu tàu bay tại Cảng hàng không, đảm bảo công tác bay an toàn trong mọi tình huống và có biện pháp bảo vệ các công trình nhà ga, kho hàng... nhằm hạn chế thiệt hại do hoàn lưu bão gây ra...