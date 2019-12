Xuất hiện vệt dầu loang đầu nguồn nước sông Lam

Ngày 14 -12, trên sông Lam (đoạn gần Ba ra Nam Đàn và cầu Nam Đàn)- chảy qua thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tiếp tục xuất hiện những vệt dầu loang.

Những vệt dầu này khá đậm đặc, chảy xuôi về hạ nguồn, nơi cung cấp nước thô để sản xuất nước máy cung cấp cho bà con nhân dân thị trấn Nam Đàn, TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò...



Cầu Nam Đàn bắc qua sông Lam, phía dưới sông có nhiều tàu, thuyền vận chuyển cát, sỏi.

Trước đó, từ sáng 13-12, cơ quan chức năng và người dân cũng phát hiện có vệt dầu mazut loang rộng trên mặt nước sông Lam (đoạn qua thị trấn Nam Đàn) có mùi hôi.

Trước tình hình trên, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã chỉ đạo Trạm cấp nước máy Nam Đàn dừng việc hút nước sông Lam (để sản xuất nước máy) từ 11 giờ 15 phút đến 13 giờ 25 phút.



Ngày 14-12, vẫn còn vệt dầu loang trên mặt nước sông Lam- gần nơi cung cấp nước thô sản xuất nước máy.

Phía Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Nam Đàn, Công an thị trấn Nam Đàn chính quyền địa phương.

Theo nghi nhận, tại nơi hút nước thô của Công ty CP cấp nước Sông Lam (đơn vị bán nước thô sông Lam cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An) không thấy vệt dầu loang và trước cổng hút có lớp vải địa che chắn bùn và dầu, chất bẩn…



Cạnh bến cát rác thải đổ xuống bờ sông Lam.

Cho đến cuối chiều hôm nay (14-12), trên dòng sông Lam đoạn qua thị trấn Nam Đàn không còn thấy rõ vệt dầu loang. Nguyên nhân sự việc đang được Công an huyện Nam Đàn và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.