Xúc động những lời trong sổ tang 3 công an hy sinh ở Đồng Tâm

Sáng nay (16-1), lễ tang ba liệt sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng CAND tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: CAND

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các đơn vị trong lực lượng công an đã vào viếng ba liệt sĩ.



Ghi trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm tiếc thương ba cảnh sát đã dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn cho xã hội và đất nước, là tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập.

"Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương dũng cảm này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Các đơn vị có liên quan, địa phương cần làm tốt chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Xin chia sẻ nỗi mất mát này đến gia đình các đồng chí" - Thủ tướng viết.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cũng bày tỏ sự hy sinh anh dũng của ba chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm là sự tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân và gia đình, người thân các chiến sĩ.

"Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam" - Bộ trưởng Tô Lâm viết.

Hòa trong dòng người đến đưa tiễn ba chiến sĩ, ông Nguyễn Văn Thắng (cựu chiến binh phường Trương Định, Hà Nội), một người đã tham gia chiến đấu những năm 1973, không kìm được sự xúc động của mình.



Ông Nguyễn Văn Thắng, một cựu chiến binh, đến viếng. Ảnh: V.THỊNH

"Đồng đội tôi đã phải hy sinh trước kẻ thù, đó là một sự mất mát to lớn. Nhưng giữa thời bình, chiến sĩ của ta phải hy sinh trước nhân dân của mình, đó là một điều đau xót vô cùng” - ông nói.

Người lính từng nhiều lần sinh tử trước kẻ thù cũng cho rằng nhóm người ở Đồng Tâm đã thực hiện những hành vi man rợ, ngược lại với truyền thống đạo đức của dân tộc mình, cần phải được pháp luật xử lý nghiêm.



Vợ Đại úy Phạm Công Huy bế cô con gái nhỏ trên tay. Ảnh: CAND

Trước đó, vào sáng 9-1, một số người có hành vi sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, khiến ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.