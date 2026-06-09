Thông tin mới về chấn thương của Neymar 09/06/2026 12:47

(PLO)-Neymar được "soi" MRI để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương và huyền thoại của Brazil này rất lạc quan.

Tình trạng chấn thương của Neymar tiến triển ra sao, tiền đạo của Santos liệu có kịp bình phục cho trận đầu tiên của Brazil tại World Cup 2026?

Kết quả chụp MRI mới nhất về tình trạng chấn thương của Neymar đã có và có vẻ rất lạc quan. Chấn thương của Neymar đang hồi phục rất tích cực. LĐBĐ Brazil (CBF) thông tin cho người hâm mộ biết rằng, Neymar sẽ đủ sức và sự hồi phục đang rất tốt để dự đầy đủ World Cup 2026.

Việc HLV Ancelotti loại Joao Pedro đưa cầu thủ luôn tiềm ẩn chấn thương là Neymar dự World Cup. Ảnh:G.N

Tổ y tế của đội tuyển Brazil cho biết, dấu hiệu hồi phục của Neymar rất lạc quan. World Cup 2026 là World Cup thứ tư của Neymar và anh đã khoác áo Selecao qua 128 trận. Neymar vắng mặt ở hai trận giao hữu gần nhất của Brazil gặp Panama (31-5) và Ai Cập (ngày 6-6).

Dù quá trình hồi phục của Neymar là rất lạc quan, nhưng liệu anh có kịp ra sân đá trận đầu gặp Morocco ở bảng C cho Brazil hay không thì vẫn chưa rõ. Cũng có thông tin cho rằng, Neymar hiện đang tiềm ẩn chấn thương liên tục, có thể tái phát bất cứ lúc nào.