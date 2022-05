Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 đạt 1.107 điểm

Ngày 31-5, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2, kỳ thi do ĐH này vừa tổ chức trong sáng 22-5 vừa qua.

Kỳ thi diễn ra tại 37 điểm thi ở bốn địa phương, gồm: TP Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM và An Giang.

Bài thi dưới dạng trắc nghiệm với 120 câu, trong 150 phút, điểm tính theo thang 1.200.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đợt 2 có 38.774 thí sinh đã tham dự kỳ thi, trong đó 25.255 thí sinh đã dự thi đợt 1.

Theo TS Chính, kết quả phân tích thi cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 671,9 điểm, 61 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.107 điểm và thấp nhất là 212 điểm.

Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này so với đợt 1, ông Chính nhận định: “Phân bố điểm đợt 2 có phần “lệch phải” cho thấy kết quả thi của thí sinh trong đợt này cao hơn đợt 1. Điều này là do 65% thí sinh dự thi đã tham gia đợt thi trước. Phân bố điểm đợt một của nhóm thí sinh này có phần cao hơn phân bố điểm chung. Kết quả đợt hai của nhóm thí sinh này tăng rất ít so với kết quả đợt 1. Từ đó, có thể khẳng định đề thi mang tính ổn định cao”.

Theo TS Chính, đến nay đã có 86 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả đánh giá năng lực này để xét tuyển. Trong đó, 62 trường tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM với hơn 380.000 nguyện vọng.

TS Chính cho biết các đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ công bố kết quả xét tuyển bằng kỳ thi này năm 2022 trong tháng sáu tới. Nếu thí sinh thi cả hai đợt, kết quả của đợt nào cao hơn sẽ được hệ thống tự động dùng để xét tuyển.

Như PLO đã thông tin, năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 diễn ra vào ngày 27-3 vừa qua với gần 80 ngàn thí sinh đã dự thi. Phổ điểm trung bình là 646,1 điểm, 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm (thang điểm 1.200).