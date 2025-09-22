Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đức Phúc sau chiến thắng tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 22/09/2025 07:46

(PLO)- Thủ tướng chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực cùng thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc. Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc Việt Nam.

Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời cũng thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Trong thư, Thủ tướng viết: Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời cùng thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc. Với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Việc lần đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Ca sĩ Đức Phúc giành chiến thắng trong Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam". Ảnh: Sputnik

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời, tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.