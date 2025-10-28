Thuê phòng trọ cuối 2025, đầu 2026: Người thuê kỹ , chủ trọ phải thay đổi 28/10/2025 10:26

(PLO)- Thị trường phòng trọ cuối năm 2025 đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ rệt. Người thuê chủ động hơn, am hiểu hơn, trong khi chủ trọ buộc phải thay đổi cách vận hành để giữ khách. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong nửa đầu 2026, tạo nên một mặt bằng thuê trọ chuyên nghiệp và minh bạch hơn trước.

Người thuê ngày càng hiểu rõ giá trị chỗ ở

Nếu vài năm trước, phần lớn người đi thuê chỉ chú trọng giá cả, thì nay họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không gian sống. Phòng trọ sạch sẽ, có ánh sáng tự nhiên, an toàn và có hợp đồng rõ ràng là những tiêu chí được ưu tiên. Đặc biệt, nhóm thuê trẻ như sinh viên và nhân viên văn phòng gen Z thường sẵn sàng chi thêm để có được sự riêng tư và tiện nghi cơ bản.

Song song đó, hành vi tìm trọ cũng thay đổi. Thay vì đi từng khu phố để hỏi, người thuê giờ chỉ cần lên mạng, tìm kiếm hình ảnh thật và đọc đánh giá trước khi đến xem trực tiếp. Các nền tảng uy tín như Mogi.vn đang trở thành công cụ đáng tin cậy giúp người thuê tiết kiệm thời gian, sàng lọc phòng phù hợp và tránh rủi ro khi giao dịch.

Với chủ nhà trọ, họ cũng đang chuyển hướng sang mô hình cho thuê bài bản hơn: nâng cấp nội thất, bổ sung tiện ích chung và sử dụng ứng dụng quản lý để theo dõi tiền phòng hay lịch bảo trì.

Điều này phản ánh sự thay đổi từ cả hai phía. Người thuê muốn tìm nơi ở tốt, còn chủ trọ muốn giữ khách lâu dài. Khi cả hai bên đều chuyên nghiệp hơn, thị trường cho thuê trở nên ổn định và minh bạch hơn trước.

Đầu năm 2026: thị trường phân hóa, chất lượng lên ngôi

Bước sang đầu năm 2026, thị trường phòng trọ được dự báo không biến động mạnh về giá nhưng sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Ở khu vực trung tâm, các phòng trọ tiện nghi và có dịch vụ quản lý tốt vẫn giữ mức giá cao. Trong khi đó, khu vực vùng ven như Bình Tân, Thủ Đức hay quận 12 tiếp tục thu hút người thuê nhờ giá mềm hơn và không gian rộng rãi hơn.

Các yếu tố như an toàn phòng cháy, hợp đồng minh bạch, hay sự ổn định trong vận hành được đặt lên hàng đầu. Nhiều người thuê sẵn sàng chi thêm để đổi lấy cảm giác an tâm. Chính vì vậy, những chủ trọ còn chậm cải tạo hoặc thiếu đầu tư vào trải nghiệm người ở sẽ dần bị bỏ lại.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ trở nên cần thiết. Đăng tin có hình ảnh thật, cập nhật thông tin rõ ràng và phản hồi người thuê nhanh chóng là cách giúp chủ trọ tăng độ uy tín. Còn người thuê có thể tận dụng chuyên mục thuê phòng trọ trên Mogi.vn để lọc nhanh các phòng phù hợp theo vị trí, giá hoặc tiện ích – thay vì phải tìm kiếm rời rạc trên mạng xã hội.

Xu hướng thuê phòng trọ cuối 2025 – đầu 2026 cho thấy một thị trường đang trưởng thành: bớt ngẫu hứng, nhiều chọn lọc và hướng đến sự bền vững. Khi cả người thuê lẫn chủ trọ cùng nâng tiêu chuẩn, việc tìm được một chỗ ở phù hợp không còn là may rủi, mà là kết quả của sự hiểu biết và minh bạch trong mỗi lựa chọn.