Tin nhân sự mới: Bầu, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng ở trung ương, bộ, ngành 25/05/2024 08:04

Trong tuần qua (từ 20-5 đến 25-5), hàng loạt các quyết định về bầu, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự quan trọng đã được thực hiện.

Đặc biệt, trong tuần này, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã kiện toàn hai chức danh quan trọng. Cụ thể, ngày 20-5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội; ngày 22-5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trao quyết định tiếp nhận và điều động, bà Lê Thị Minh Thoa. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

+ Tại Bộ Ngoại giao: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trao quyết định tiếp nhận và điều động, bà Lê Thị Minh Thoa, nguyên Tham tán Công sứ, Phó Đại diện Thường trực - Người thứ 2, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Thông tin Báo chí.

+ Tại Bộ GTVT: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm các nhân sự tại Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng, Viện trưởng, Phó Giám đốc.

Cụ thể, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ GTVT.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư được điều động bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Trần Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế được giao làm Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Phùng Tiến Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban QLDA Thăng Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA Thăng Long.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục IV, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: THANH TRA CHÍNH PHỦ

+ Tại Thanh tra Chính phủ: Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Thắm, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng khu vực 3 và khối văn hoá, xã hội (Phòng III), Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Thành, Trưởng phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (phòng 1), Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) giữ chức Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Cường, Trưởng phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (phòng 3), Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) giữ chức Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ.

+ Tại TP.HCM: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định bổ sung hai nhân sự vào Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.

Cụ thể, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Ngô Minh Châu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực, còn Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết sẽ giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi (phải), Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn,Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Yến. Ảnh: VGP

Tại Tây Ninh, Công an tỉnh này đã có quyết định bổ nhiệm ba phó trưởng Công an cấp huyện, gồm: Trung tá Nguyễn Văn Dựng- Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Trảng Bàng giữ chức Phó Trưởng Công an thị xã Trảng Bàng;

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Yến- Đội trưởng Đội An ninh thuộc Công an huyện Châu Thành, giữ chức Phó trưởng Công an huyện Châu Thành;

Trung tá Huỳnh Thông- Đội trưởng Đội An ninh thuộc Công an huyện Dương Minh Châu, giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu.

Đồng thời, điều động Thượng tá Nguyễn Văn Cưng- Phó Trưởng Công an thị xã Trảng Bàng, đến nhận công tác tại Công an huyện Bến Cầu và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Công an huyện.

+ Tại Bình Phước: UBND tỉnh đã bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

UBND tỉnh này cũng có quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

+ Tại Hải Phòng: Chủ tịch UBND TP đã có quyết định bổ nhiệm ông Trần Đức Huấn, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp), giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm năm năm.

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: VGP phát

+ Tại Nam Định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

+ Tại Bắc Ninh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đã phân công, điều động bà Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình về Ủy ban MTTQ tỉnh công tác, chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng đoàn kể từ ngày 22-5; giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh thông báo Tờ trình của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc kiện toàn ủy viên và hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Tại Thái Nguyên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng Phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp (Ban Nội chính Tỉnh ủy), làm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

+ Tại Tuyên Quang: Ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy, được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.