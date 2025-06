Tình báo Israel hé lộ chiến thuật tấn công Iran 13/06/2025 18:10

Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã công bố những đoạn video về chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” tấn công vào Iran vào sáng 13-6, trong đó có các đoạn video Israel đánh vào hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, theo tờ The Times of Israel.

Đáng chú ý, trong các đoạn video mà tình báo Israel đăng tải, có một đoạn video dường như cho thấy cảnh hai điệp viên Israel bí mật phóng tên lửa từ bên trong Iran.

Video do Cơ quan tình báo Mossad công bố cho thấy Israel nhắm vào hệ thống phòng không Iran. Nguồn: X

Trong diễn biến liên quan, trước đó cùng ngày, một quan chức an ninh Israel nói với tờ The Times of Israel rằng Israel đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, trong đó có việc xây dựng một căn cứ máy bay không người lái (UAV) bên trong Iran và tuồn lậu hệ thống vũ khí chính xác cũng như đưa biệt kích Israel vào trong Iran.

Video do tình báo Israel công bố cho thấy Israel đánh vào bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Nguồn: X

Theo quan chức này, các điệp viên Mossad đã lập căn cứ UAV này ở gần Tehran. Khi cuộc tấn công bắt đầu, các UAV được kích hoạt và đánh vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo mà Iran dùng để nhắm vào Israel.

Cạnh đó, các phương tiện chở hệ thống vũ khí của Israel cũng được tuồn lậu vào Iran. Các hệ thống này đã giúp Israel vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran và giúp máy bay quân sự Israel có quyền kiểm soát trên không và tự do hành động trên lãnh thổ Iran.

Video do tình báo Israel đăng tải cho thấy 2 điệp viên Israel được cho là hoạt động trong lãnh thổ Iran. Nguồn: X



Nguồn tin này cũng nói thêm rằng nỗ lực bí mật thứ ba là lực lượng biệt kích Mossad triển khai tên lửa chính xác gần các địa điểm phòng không ở miền trung Iran.

Theo quan chức này, những hành động này dựa trên "tư duy đột phá, kế hoạch táo bạo và tác chiến bằng công nghệ tiên tiến”. Cạnh đó, lực lượng đặc nhiệm và các điệp viên hoạt động ngay tại trung tâm Iran trong khi tránh được “con mắt” theo dõi của tình báo địa phương.