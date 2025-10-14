Tổng thống Madagascar rời khỏi đất nước giữa biểu tình kéo dài 14/10/2025 08:30

(PLO)- Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina cho biết đã rời khỏi đất nước và đến nơi an toàn sau khi nhận thấy có âm mưu ám sát nhằm vào ông.

Ngày 13-10, Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina cho biết ông đang ở một “nơi an toàn” trong bối cảnh các cuộc biểu tình của thanh niên Madagascar kêu gọi ông từ chức, theo hãng tin AFP.

Trong bài phát biểu trước toàn dân, ông Rajoelina không tiết lộ nơi ở hiện tại nhưng cho biết phải rời khỏi đất nước do có âm mưu ám sát nhằm vào ông.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự và một số quan chức nói với hãng tin Reuters rằng ông Rajoelina đã rời khỏi Madagascar trên một máy bay quân sự của Pháp vào ngày 12-10 sau khi quân đội Madagascar tuyên bố ủng hộ phe biểu tình.

“Hôm nay, tôi buộc phải tìm một nơi an toàn để bảo vệ tính mạng. Dù vậy, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm giải pháp” - ông Rajoelina nói khi phát trực tiếp trên Facebook.

Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina phát biểu trước toàn dân ngày 13-10. Ảnh: AFP

“Chỉ có hiến pháp mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này” - ông Rajoelina nhấn mạnh.

Sáng 13-10, các binh sĩ và lực lượng an ninh - những người đã tuyên bố ủng hộ người biểu tình cuối tuần trước - đã hòa cùng đám đông hân hoan trước tòa thị chính thủ đô Antananarivo để ăn mừng giữa lúc lan truyền tin đồn rằng ông Rajoelina sắp tuyên bố từ chức.

Phủ tổng thống sau đó thông báo rằng ông Rajoelina sẽ phát biểu trước toàn dân vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, phủ tổng thống sau đó thông báo hoãn lần đầu do “một nhóm lực lượng vũ trang đe dọa kiểm soát đài truyền hình quốc gia”, và hoãn lần thứ hai đến 21 giờ 30 vì “các cuộc thương lượng đang diễn ra”.

Ông Rajoelina trước đó cho biết đang có “một âm mưu chiếm đoạt quyền lực trái phép”.

Ông Rajoelina đã không xuất hiện trước người dân kể từ ngày 8-10, làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể đã rời khỏi đất nước sau hơn hai tuần biểu tình phản đối chính phủ.

Các cuộc biểu tình ban đầu tập trung vào tình trạng cắt điện, mất nước nhưng sau đó đã phát triển thành một phong trào phản đối rộng lớn hơn, kêu gọi ông Rajoelina từ chức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13-10 bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” trước tình hình ở Madagascar, song từ chối xác nhận tin đồn rằng ông Rajoelina đã được Pháp đưa đi sơ tán.

“Tôi sẽ không xác nhận điều gì hôm nay. Tôi chỉ muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi” - ông Macron nói với các phóng viên tại Ai Cập.