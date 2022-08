TP.HCM: Dự kiến phát sinh hơn 974 tỉ đồng hỗ trợ nhà trọ cho người lao động

Chiều 25-8, tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Nguyễn Văn Lâm đã thông tin về tình hình chi trả tiền nhà trọ cho người lao động trên địa bàn TP.

Theo ông Lâm, hiện có 70.600 lượt doanh nghiệp được tiếp nhận hồ sơ, gần 1,7 triệu người lao động với số tiền tương ứng là hơn 974 tỉ đồng. Trong đó đã phê duyệt quyết định hỗ trợ cho 44.500 doanh nghiệp với 185.500 người lao động, ứng với 655 tỉ đồng, chiếm 67%.

Về thực hiện giải ngân, có 24.300 lượt doanh nghiệp với 770.000 người lao động, ứng với 417 tỉ đồng, chiếm 43%.

Đáng chú ý, ông Lâm cho biết tính đến thời điểm báo cáo, số kinh phí dự kiến phát sinh là hơn 974 tỉ đồng. Lý do khách quan là do doanh nghiệp thay vì gửi bưu điện đến địa chỉ A thì lại gửi đến B, sau đó mới từ địa chỉ B chuyển về lại địa chỉ A khiến hồ sơ đến nơi sau 15-8.

Trước tình hình này, Sở LĐ-TB&XH TP yêu cầu nếu theo dấu bưu điện đóng trên hồ sơ trước 15-8 thì phải tiếp nhận và giải quyết cho người lao động.

Lý do nữa là có doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, không có hồ sơ giấy. Do đó buộc doanh nghiệp phải mang hồ sơ đã in đến nộp để xét duyệt và lưu để phục vụ công tác kiểm tra sau này.

Ngoài ra, theo quy định thì Chính phủ cho nộp hồ sơ một lần hoặc từng tháng; có những doanh nghiệp xong tháng nào nộp tháng đó nhưng cũng có doanh nghiệp chờ đến gần cuối ngày, thậm chí trong ngày 15-8 mới lên nộp cho UBND các quận, huyện. Từ đó, gây ra áp lực nhận hồ sơ rất lớn vào ngày cuối cùng tại UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP cũng khẳng định để đảm bảo tiến độ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ nhà trọ cho người lao động, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn gửi Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để các địa phương đẩy nhanh tiến độ và kết thúc việc này vào ngày 31-8.

Ông cũng thông tin quận, huyện nào có tỉ lệ giải ngân thấp thì Sở LĐ-TB&XH sẽ đến kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ.