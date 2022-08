TP.HCM: Không để ùn tắc tại khu vực cảng Trường Thọ trên Xa lộ Hà Nội dịp 2-9

Theo Sở GTVT, kế hoạch này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Trường Thọ trên đường Xa lộ Hà Nội trong dịp Lễ Quốc khánh.

Tại cuộc họp ngày 25-8, Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An đề nghị các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp cảng khu vực cảng Trường Thọ tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó, đối với các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp cảng khu vực cảng Trường Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ theo Quy chế phối hợp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cảng.

Lãnh đạo các doanh nghiệp cảng khu vực cảng Trường Thọ tiếp tục triển khai thực hiện báo cáo thông tin khai thác cảng.

Đồng thời thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra hoạt động tại cảng, đặc biệt xử lý kịp thời trình trạng ùn tắc giao thông tại cảng. Bên cạnh đó là tăng cường các phương tiện thủy để giải phóng nhanh hàng hóa ùn ứ tại cảng.

Các doanh nghiệp phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức giao, nhận hàng tại cảng; bố trí đầy đủ nhân sự làm thủ tục thông quan, xếp dỡ container, điều tiết giao thông, nhất là vào ban đêm.

Từ đó, đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, không để tình trạng xe ùn tắc tại các cảng dẫn đến ùn tắc giao thông trên Xa lộ Hà Nội.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khu vực cảng thành lập tổ điều tiết giao thông của cảng để các cảng phối hợp, hỗ trợ nhau hoặc phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác điều tiết giao thông tại khu vực cụm cảng khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Sở GTVT đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa TP, Thanh tra Sở GTVT và Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ chủ động, tăng cường phối hợp để kịp thời điều tiết giao thông. Từ đó, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Trường Thọ trên Xa lộ Hà Nội.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị thường xuyên thông tin tình hình giao thông trên các tuyến đường kết nối khu cảng Trường Thọ vào ứng dụng Viber để các đơn vị được biết phối hợp, hỗ trợ kịp thời điều tiết giao thông.

Ngoài ra, sở cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) – CATP phối hợp các đơn vị liên quan để điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cảng Trường Thọ trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

