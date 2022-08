TP.HCM tiếp tục khảo sát việc thiếu cán bộ ở phường đông dân

19/08/2022 09:56

(PLO)- Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân đang đứng trước nhiều cơ hội, thời cơ và những khó khăn, thách thức đan xen.