TP.HCM: Tổng thu du lịch tháng 5 ước đạt hơn 10.730 tỉ đồng

Sở Du lịch TP.HCM vừa có báo cáo tình hình hoạt động du lịch tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm nay.

Theo đó, khách quốc tế đến TP tháng 5 là 147.362 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021. Năm tháng đầu năm 2022 là 262.090 lượt, cũng tăng 100% so cùng kỳ năm 2021.

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM tháng 5 ước đạt hơn 2,15 triệu lượt, tăng 108,9% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch tháng 5 ước đạt 10.371 tỉ đồng, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm 2021 và tính tổng trong năm tháng đầu năm 2022 ước đạt 39.509 tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021 (5 tháng đầu năm 2021 là 35.997 tỉ đồng). Mức thu này đã đạt 58,4% so với kế hoạch năm 2022.

