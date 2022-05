TP.HCM Vô địch giải bóng chuyền các đội mạnh phía nam Long An

Giải bóng chuyền vô địch các đội mạnh phía Nam Long An năm 2022, diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Long An từ ngày 11-5 đến ngày 16-5. Có 6 đội bóng tham dự gồm: Bến Tre, Công An TP.HCM, Vĩnh Long, VLXD Bình Dương, TP.HCM và chủ nhà Lavie Long An.

Hai đội bóng xuất sắc nhất bước vào tranh trận chung kết tranh chức vô địch là TP.HCM và VLXD Bình Dương.

Trên hành trình bước vào trận chung kết Giải bóng chuyền các đội mạnh phía nam 2022, đội bóng chuyền nam TP.HCM đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu thuộc vòng đấu bảng.

Đội bóng chuyền nam TP. HCM mang đến giải đấu lần này với đội hình rất mạnh gồm các hảo thủ như Lê Quang Khánh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Dữ, Đinh Văn Tú, Nguyễn Thanh Hải.

Cũng vì vậy, trong trận đấu tranh chung kết, đội bóng chuyền nam TP. HCM khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng chóng vánh 3-0 trước đối thủ VLXD Bình Dương với tỷ số các set 25-20, 25-21 và 25-14.

Mùa giải 2022, Đội TP.HCM cho thấy sự chuẩn bị khá chu đáo, khi trước đó đội đã đạt chức vô địch giải bóng chuyền giải bóng chuyền vô địch các đội mạnh phía Nam - Cúp Mai Linh Group lần 1 diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. HCM) vào ngày 29-4 vừa qua.

Giải bóng chuyền các đội mạnh phía nam Long An năm 2022 là cơ hội vô cùng bổ ích giúp các đội bóng khu vực phía nam có được một sân chơi lý thú và bổ ích để các VĐV thi đấu cọ xát, kiểm tra chất lượng đội hình.

Đây được đánh giá là một trong những giải đấu tập huấn có chất lượng chuyên môn cao nhằm giúp các đội chuẩn bị cho giải bóng chuyền VĐQG năm 2022.