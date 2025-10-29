TP.HCM: Hoàn thành đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên đán 2026 29/10/2025 21:43

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ngành khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 29-10, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về phương án chỉnh trang khu đất số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM tại cuộc họp ngày 27-10, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ (Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời) chậm nhất ngày 31-10.

TP.HCM dự kiến xây dựng đài tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại khu đất số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Qua đó, để đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10-11-2025, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại khu đất nêu trên.

UBND phường Vườn Lài có nhiệm vụ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30-11.

Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến đóng góp trên môi trường mạng về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày, tổng hợp ý kiến gửi cho đơn vị tài trợ hoàn chỉnh phương án thiết kế.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của TP.