TP.HCM quy định về chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách 28/08/2025 19:18

(PLO)- TP.HCM đã ban hành một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, khu dân cư.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra chiều 28-8, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn TP.HCM.

Đại biểu HĐND TP biểu quyết nội dung qua app. Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp tối đa ba người, đảm nhiệm các chức danh: Bí thư chi bộ khu phố, ấp, khu dân cư; Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, ấp, khu dân cư; Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ trở lên; ấp có quy mô một số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 500 hộ, ấp có quy mô số hộ gia đình dưới 350 hộ được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư thuộc đặc khu Côn Đảo được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư tối đa 7 người/khu phố, ấp.

Trên cơ sở số lượng thành viên, hội viên của các chi hội tổ chức chính trị - xã hội sinh hoạt tại khu phố, ấp, khu dân cư, UBND cấp xã quyết định bố trí người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp bằng 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư bằng 1,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Các mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế, do cá nhân đăng ký với phường, xã, thị trấn để mua.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư kiêm nhiệm; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư được hưởng 100% mức hỗ trợ hàng tháng.

UBND TP.HCM cũng đề xuất kinh phí hoạt động đối với khu phố có số hộ dân từ đủ 500 hộ trở lên và khu dân cư, ấp có dân số từ đủ 350 hộ trở lên là 4,5 triệu đồng/khu phố, ấp/tháng.

Kinh phí hoạt động đối với khu phố, khu dân cư có số hộ dân dưới 500 hộ và khu dân cư, ấp có số hộ dân dưới 350 hộ là 4 triệu đồng/khu phố, ấp/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước.