TP.HCM xử lý nghiêm các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo an toàn

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra nhiều phương án nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, Sở GTVT đã đề nghị Ban An toàn giao thông TP tăng cường chỉ đạo Ban An toàn giao thông các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Từ đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông TP cũng cần triển khai các kế hoạch, biện pháp phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện thủy vận tải hành khách và xử lý các trường hợp không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa.

Đồng thời, Công an TP cần kiểm tra, xử lý vi phạm các bến thủy nội địa hoạt động không được công bố của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đối với các quận huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông.

Đối với các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ, phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện chở quá trọng tải cho phép; hành khách không mặc áo phao hoặc không đeo dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham gia giao thông tại bến khách ngang sông theo quy định.

Cảng vụ Hàng hải TP, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hiệu lực hoạt động.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thường xuyên duy trì, bảo dưỡng các phương tiện phà, phao nổi, hệ cầu dẫn, bến bãi, nhà chờ,… bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động theo quy định.

ĐÀO TRANG