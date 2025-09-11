TP.HCM: Xuất hiện nhiều vụ tai nạn do xe tải, xe khách vi phạm giao thông 11/09/2025 17:54

(PLO) – Phòng CSGT Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe đầu kéo, xe tải dừng đỗ sai quy định, đi sai làn, chuyển hướng không quan sát... gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông tin. Ảnh: PC08

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm trực thuộc tăng cường một số nội dung công tác trọng tâm.

Lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp tuyên truyền trực tiếp đến các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; yêu cầu ký cam kết không giao xe cho tài xế không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

CSGT xử lý nghiêm xe tải, xe khách vi phạm giao thông.

Đồng thời, vận động các đơn vị lắp đặt camera 360 độ, gương cầu lồi phía trước xe nhằm hạn chế điểm mù, tăng khả năng quan sát khi chuyển hướng.

Song song đó, CSGT còn dán đề can phản quang ở phần đuôi xe tải, xe container… giúp người đi đường dễ nhận diện phương tiện vào ban đêm, từ đó chủ động quan sát, phòng tránh nguy hiểm.

Cũng theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, PC08 sẽ tập trung kiểm tra chuyên đề đối với xe vận tải hàng hóa, hành khách về các hành vi vi phạm như: Sử dụng ma túy, rượu bia khi lái xe; kiểm tra qua thiết bị giám sát hành trình; xử lý dứt điểm các hành vi chạy sai làn, dừng đỗ không đúng nơi quy định...

CSGT hỗ trợ dán đề can phản quang ở phần đuôi xe tải, xe container… giúp người đi đường dễ nhận diện phương tiện vào ban đêm.

Ngoài ra, Phòng CSGT còn phối hợp công an cơ sở xử lý các phương tiện đi vào đường cấm, giờ cấm; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; vi phạm nồng độ cồn, ma túy… nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Bên cạnh các giải pháp quyết liệt từ lực lượng CSGT, sự đồng hành của người dân đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM kiểm tra nhiều phương tiện vận tải.

Phòng CSGT Công an TP.HCM kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về giao thông; đồng thời tích cực phát hiện, cung cấp hình ảnh, thông tin phản ánh vi phạm để kịp thời xử lý.