(PLO)- Các máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2-9.

10 máy bay trực thăng kéo cờ bay qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, trưa 28-8. Clip: VL

Hôm nay, ngày 28-8, các máy bay sẽ bay huấn luyện, các biên đội máy bay sẽ tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua Hồ Tây trước khi tiến vào không phận Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, lực lượng không quân bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) gồm 40 máy bay (cả dự bị).

Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh).

Công tác chuẩn bị để các máy bay cất cánh. Ảnh: VT

Các máy bay trực thăng sẽ treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc. Ảnh: VT

Trước đó, ngày 24-8, SU-30MK2 cùng trực thăng Mi đã luyện tập trên quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80.

Tổng cộng có 31 máy bay tham gia, gồm 10 trực thăng, ba vận tải cơ CASA 295 và CASA 212i, sáu Yak-130, bốn L-39NG và tám tiêm kích SU-30MK2. Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Máy bay trực thăng treo cờ Đảng, Cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VT

Theo sau biên đội trực thăng là ba chiếc CASA vận tải C-295 và C-212i. CASA C-295 dài hơn 24 m, sải cánh gần 26 m, cao hơn 8,6 m, tầm bay 4.600 km, khả năng chở tối đa lên đến 71 người hoặc hơn 9 tấn hàng. Còn CASA C212 dài 16,2 m, sải cánh hơn 20 m, tầm bay 1.811 km, chở 26 lính hoặc 2,7 tấn hàng.

Đây cũng là lần đầu tiên L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ. Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao 250-300 m.

Máy bay trực thăng rời sân bay hướng về Quảng trường Ba Đình. Clip: VT

Biên đội 10 trực thăng tiến về Quảng trường Ba Đình. 10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150 m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Trong mỗi đội hình, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các trực thăng bay phía sau treo cờ Tổ quốc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Biên đội Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam bay đội hình qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006. Máy bay có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Người dân reo hò phân khích khi các biên đội máy bay bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

