Trực tiếp Lễ khai mạc SEA Games 31: Rồng bay ở Mỹ Đình

Lực lượng đặc biệt sẵn sàng đảm bảo an ninh cho lễ khai mạc SEA Games

Theo TTXVN, chiều ngày 12-5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tiến hành ra quân và bố trí lực lượng tuần tra canh gác khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ khai mạc SEA Games 31 và các sự kiện, hoạt động trong thời gian diễn ra đại hội.

Lực lượng sẽ bao gồm hơn 250 đặc nhiệm, trên 100 cảnh sát cơ động và đặc biệt có sự xuất hiện của 40 kỵ binh luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng phương án chiến đấu, không để những tình huống đột xuất và bất ngờ xảy ra.

Công an Thành phố Hà Nội cho biết lực lượng đã bố trí các chốt trực trên các tuyến đường có đoàn thể thao di chuyển, nơi tập luyện, thi đấu, nơi lưu trú.

Tại mỗi chốt trực, Công an Thành phố Hà Nội bố trí bốn lực lượng gồm: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an phường và bảo vệ dân phố. Các lực lượng triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng từ xa, không để ùn tắc, nhất là ở tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tổ chức lễ khai mạc, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.