TRỰC TIẾP thượng đỉnh Mỹ-Nga: Họp kín giữa ông Trump và ông Putin đã kết thúc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại TP Anchorage (bang Alaska).

Ông Trump và ông Putin gặp nhau tại Alaska

TRưa 15-8 (tức sáng sớm 16-8 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gặp nhau ngay sau khi đến sân bay thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage (bang Alaska), theo đài CNN.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga đã bắt tay nhau và cùng nhau bước trên thảm đỏ, tạo dáng chụp ảnh, nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên.

thượng đỉnh Mỹ-Nga.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) tại sân bay thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage (bang Alaska). Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Video Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nguồn RT
Gyawj7JWEAAOy5p.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE
Thành phần phái đoàn Nga, Mỹ

Tháp tùng Tổng thống Nga và Mỹ đến Alaska là những cố vấn cấp cao và thân cận nhất của hai nhà lãnh đạo.

Ngày 14-8, cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga - ông Yury Ushakov cho biết thành phần đoàn tháp tùng Tổng thống Putin sang Alaska sẽ bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, ông Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - ông Kirill Dmitriev.

Theo tờ The Hill, về phía Mỹ, tháp tùng Tổng thống Trump là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đặc phái viên Steve Witkoff. Các quan chức khác tháp tùng tổng thống bao gồm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe,...

Thượng đỉnh Trump-Putin bắt đầu, hai bên họp kín

Các cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska đã chính thức bắt đầu, sau khi Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Trump đến Anchorage.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ niềm hy vọng về một cuộc gặp hiệu quả. Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Trump cảnh báo ông có thể coi đó là một thất bại chỉ sau vài phút nếu Tổng thống Putin không nhượng bộ,

Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ họp kín ít nhất 6 hoặc 7 giờ.

thượng đỉnh Mỹ-Nga Trump-Putin.jpg
Phái đoàn Nga, Mỹ trước khi bước vào họp kín. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Chương trình nghị sự

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin bắt đầu vào 11 giờ 30 phút trưa 15-8 theo giờ địa phương (tức 2 giờ 30 phút sáng 16-8, theo giờ Việt Nam) theo hình thức gặp mặt trực tiếp 1-1, có phiên dịch viên.

GyasF1oXEAAQen1.jpg
Phái đoàn Nga, Mỹ trước khi bước vào họp kín. Ảnh: SPUTNIK

Sau đó, cuộc gặp giữa hai phái đoàn sẽ diễn ra theo hình thức 5+5. Thành phần đàm phán của mỗi bên sẽ “không rộng” do nội dung cuộc gặp sẽ bao gồm “các chủ đề rất quan trọng và nhạy cảm”.

Theo Cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga - ông Yury Ushakov, chủ đề chính trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin sẽ là “giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm việc xem xét cuộc thảo luận được tổ chức tại Điện Kremlin vào ngày 6-8 với sự tham gia của Đặc phái viên Witkoff.

Ông Ushakov cho biết thêm rằng phái đoàn Nga sẽ rời Mỹ ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Ông Zelensky kỳ vọng gì về thượng đỉnh Trump-Putin?

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết yêu cầu "số một" của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Alaska là Nga phải đồng ý ngừng bắn, theo đài CNN.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cho biết chỉ có ngừng bắn mới có thể tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa.

Gx0f8zNWAAA-sUE.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 13-8, hai nhà ngoại giao châu Âu am hiểu vấn đề này nói với CNN rằng ông Trump đã nói rằng ông sẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại cuộc đàm phán hôm nay, hiện đang diễn ra.

Nếu Nga đồng ý ngừng bắn, sự chú ý của Ukraine có thể chuyển sang ưu tiên tiếp theo — một vị trí tại bàn đàm phán cho cuộc họp tiếp theo. Kiev hy vọng các cuộc đàm phán hôm nay sẽ là bước mở đầu cho hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

"Mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được thảo luận riêng với Ukraine. Chúng ta phải chuẩn bị một định dạng ba bên cho các cuộc đàm phán" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Thông điệp "Theo đuổi hòa bình"

Nhà Trắng vừa công bố hình ảnh Tổng thống Trump chụp hình với Tổng thống Putin trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc họp kín.

Trong ảnh, ông Trump và ông Putin đứng trước một tấm phông nền màu xanh có in dòng chữ "Theo đuổi hòa bình".

cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE
Thượng đỉnh Trump-Putin đã kéo dài một giờ

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã kéo dài một giờ. Các cuộc đàm phán đang diễn ra theo hình thức "3+3", theo tờ The Washington Post.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và trợ lý Yuri Ushakov tham gia đàm phán, cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

15putin-trump-putinhappy-hwgp-su.jpg
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ảnh: THE NEW YORS TIMES
Biết gì về căn cứ quân sự diễn ra thượng đỉnh Trump-Putin?

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đang diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson được thành lập năm 2010 từ việc hợp nhất căn cứ Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân. Sứ mệnh của căn cứ quân sự này là bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Căn cứ Elmendorf-Richardso từng có tầm quan trọng chiến lược trong Chiến tranh Lạnh vì là điểm gần Nga nhất, chỉ cách 4,8 km.

biet-gi-ve-can-cu-quan-su-day-tu.jpg
Toàn cảnh Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Căn cứ tọa lạc tại Alaska - bán đảo Mỹ mua từ Đế quốc Nga hơn 150 năm trước với giá 7,2 triệu USD, tương đương hơn 156 triệu USD hiện nay.

Không quân Mỹ đến Alaska vào năm 1941, giữa bối cảnh lo ngại liên quan đến Thế chiến II và tầm quan trọng của lực lượng này càng tăng lên sau đó.

Vị trí hiện nay của căn cứ được xây dựng từ những năm 1940, ban đầu là một trạm phòng không và trung tâm chỉ huy.

Vào thập niên 1950, nơi đây từng có hơn 200 máy bay tiêm kích, được mệnh danh là “Lá chắn trên không của Bắc Mỹ” nhờ vai trò theo dõi các chuyến bay và giám sát mối đe dọa tiềm tàng từ các đối thủ nước ngoài.

Đây là trụ sở của Bộ Tư lệnh Alaska, Sư đoàn Không quân cơ động số 11 và Khu vực Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ Alaska.

Tài sản hạ tầng tại căn cứ quân sự này trị giá khoảng 15 tỉ USD và diện tích lên tới hơn 344 km².

Ngoài việc thời gian bay từ Washington và Moscow tới đây khá tương đồng, vị trí xa xôi của căn cứ cũng có thể là yếu tố khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

Cuộc họp riêng giữa ông Trump và ông Putin đã kết thúc

Vào khoảng 5 giờ 20 sáng 16-8 (giờ Việt Nam), cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin theo hình thức "3+3" đã kết thúc sau gần 3 tiếng, đài CNN dẫn thông cáo của Điện Kremlin.

Hãng thông tấn TASS của Nga cũng đưa tin tương tự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và trợ lý Yuri Ushakov tham gia cuộc đàm phán, cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga sắp họp báo.

1451661.jpg
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ảnh: POOL/TASS
