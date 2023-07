Trung bình mỗi tháng có hơn 1.580 công chức, viên chức thôi việc

(PLO)- Do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, người dân ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã hạn chế ra đường, tàu thuyền cũng đã về neo đậu an toàn tại các cảng cá...

18/07/2023 12:11

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão nên khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.