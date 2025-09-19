Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thành Công - Vững tin tay lái 19/09/2025 15:01

(PLO)- Ra đời từ năm 2009, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Thành Công đã trở thành một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp tại TP.HCM trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe.

Với phương châm “Vững tin tay lái”, trung tâm không chỉ mang đến cho học viên giấy phép lái xe hợp lệ, mà còn giúp họ tự tin điều khiển phương tiện an toàn, vững vàng trong mọi tình huống giao thông.

Trong suốt quá trình hoạt động, Trung tâm Thành Công luôn chú trọng xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định nhà nước: từ phòng học, phòng thi, sân tập cho đến sân sát hạch. Mỗi năm, trung tâm đều không ngừng nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, đảm bảo điều kiện học tập và thực hành thoải mái cho học viên. Đặc biệt, hệ thống xe tập lái luôn được kiểm định và thay mới thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công nghệ hiện đại.

Điểm nổi bật của trung tâm chính là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và nhiệt huyết. Các thầy không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn hướng dẫn học viên xử lý tình huống thực tế khi tham gia giao thông, giúp họ làm chủ tay lái ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Ngoài ra, Trung tâm Thành Công tiên phong đưa vào sử dụng cabin tập lái hiện đại. Hiện nay, hơn 10 cabin được bố trí tại nhiều văn phòng của trung tâm, giúp học viên tiếp cận và rèn luyện kỹ năng lái xe trong môi trường an toàn, thuận tiện trước khi bước vào thực hành ngoài sân tập.

Với sự đầu tư đồng bộ và cam kết chất lượng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Thành Công đã khẳng định vị thế của mình, đồng hành cùng hàng ngàn học viên trên hành trình trở thành những tài xế an toàn, tự tin và có trách nhiệm.