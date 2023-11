Trước dự thảo quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn: Nhiều dân nhậu "quay xe"

Mặc dù dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, tuy nhiên do nhận thấy thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp liên quan an toàn giao thông, ngày 14-11, Công an TP Thủ Đức đã phát động ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Đến nay, sau gần 10 ngày, theo ghi nhận của phóng viên PLO, tại cung đường Phạm Văn Đồng, nơi tập trung nhiều quán xá, dân nhậu nhất tuy có giảm so với trước đây nhưng không đáng kể. Điều khác là, nhiều người đã lựa chọn hình thức đi nhậu khác với trước đây.

Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào sáng 10-11, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, tại Điều 8 dự luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm cấm người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Anh Tiến đang ngồi cùng bạn gái ở một quán bên lề đường Phạm Văn Đồng cho biết, ngày trước ít khi rủ người yêu đi nhậu cùng nhưng từ khi có quyết định kiểm soát chặt nồng độ cồn thì đã thay đổi: “Bạn gái mình không uống được bia, đến quán thì kêu nước ngọt uống rồi ngồi cùng cho vui, xong lỡ mình có say thì em ấy chở mình về cho an toàn”, anh Tiến cười nói.

Quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng

Trong khi đó, các quán nhậu nằm trong khu dân có những quán dù mới 8 giờ tối nhưng không có một khách nhậu nào,

Tại một quán nhậu ven sông Sài Gòn ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, nhân viên cho biết lượng khách có giảm nhưng không đáng kể.

Một số người "quay xe" chọn nhậu những quán gần nhà

Một người đàn ông đang ngồi nhậu cùng bạn nói: “Chúng tôi ở gần đây nên ra đây nhậu cho an toàn, có say thì đi bộ về”.

Ngoài việc thay đổi cách thức đi nhậu, nhiều người cũng cho biết nếu không có việc cần phải đi thì họ ra quán mua đồ về nhà ngồi nhậu, vừa ấm cúng vừa tiết kiệm.

Đường Tây Thạnh, quận Tân Phú trước đây rất nhộn nhịp nay các quán nhậu rơi vào tình trạng vắng khách dù mới 8 giờ tối.

Không chỉ ở thành phố Thủ Đức, dân nhậu ở các khu vực khác tại TP.HCM cũng bắt đầu tìm cách “quay xe”, thay đổi cách thức, thói quen đi nhậu.

Một đôi bạn trẻ tại quán nhậu ở đường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết họ vừa đi chơi về, xong tranh thủ vào quán ăn lẩu. “Bọn em đi chơi từ sớm, giờ về quán gần nhà ăn lẩu. Em uống một ít bia, còn bạn em thì chỉ uống nước ngọt”, bạn nam cho biết.

Anh Thọ ở huyện Bình Chánh, một người có thâm niên nhậu lâu năm cho biết, từ khi nghe thông tin kiểm soát chặt nồng độ cồn anh ít đi nhậu xa. Anh Thọ nói: “Ngày xưa thì hay đi nhậu xa lắm, từ khi nghe tin kiểm soát nồng độ cồn chặt là mỗi lần đi xa tôi bắt grab, thà mất ít tiền nhưng an toàn cho mình”.

Đôi bạn trẻ tranh thủ về sớm vào quán nhậu gần nhà để lai rai.

Không những các dân nhậu bắt đầu “quay xe”, thay đổi thói quen, cách thức đi nhậu mà một số chủ quán cũng tìm phương thức mới để phục vụ “thượng đế”.

Anh Tuấn, chủ một quán nhậu ở Bình Chánh cho biết: “Nhiều năm nay khách đến quán tôi nhậu, ông nào mà say quá tôi bảo để xe lại rồi tôi chở về. Bây giờ nghe tin kiểm soát chặt nồng độ cồn hơn thì tôi lại càng phải làm vậy. Nếu tôi không chở được thì tôi cho nhân viên chở về”.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều bạn đọc gửi ý kiến đến PLO bày tỏ lập trường, cũng như góp ý. Một bạn đọc nêu: “Mỗi quán phải có vài tài xế xe công nghệ do công ty hỗ trợ hay tài trợ là giải quyết được ngay, nếu không có thì khỏi nhậu quán đó. Tài xế phải tránh uống rượu bia để đề phòng nồng độ cồn”. Một bạn đọc khác bày tỏ: “Trên góc độ người dân, tôi hoàn toàn đồng tình việc cấm sử dụng bia rượu, hoặc các chất gây mất kiểm soát khi điều khiển phương tiện giao thông. Nhưng tôi đề nghị xem xét lại quy định nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe. Vì thực tế đã có rất nhiều trường hợp chứng minh người chạy xe không uống rượu bia nhưng khi đo vẫn có nồng độ cồn trong người. Có những lý do như: máy đo có sai số, dùng thực phẩm, sản phẩm y tế vẫn có cồn ( nước súc miệng, thuốc, dung dịch... ). Thực tiễn đã quá rõ ràng, nên cần phải nghiên cứu kĩ trước khi áp dụng, tránh phiền phức, rắc rối cho cả người dân và người thi hành công vụ".

