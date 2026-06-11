Tự nghiệm thu PCCC trước khi vận hành công trình: Doanh nghiệp cần lưu ý gì? 11/06/2026 17:28

(PLO)- Dù được giao quyền tự nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo tuân thủ 100% các tiêu chuẩn an toàn.

Chiều 11-6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, đã thông tin về việc chuyển quyền tự nghiệm thu PCCC về cho doanh nghiệp và công tác hậu kiểm của cơ quan chức năng.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM). Ảnh: HÀ THƯ

Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết theo Nghị quyết số 66.18/2026, từ ngày 1-7 sẽ cắt bỏ thủ tục hành chính về nghiệm thu PCCC. Đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong cải cách hành chính, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, thời gian và áp lực nhân lực cho cả cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án, công trình, phương tiện giao thông.

Tuy nhiên để đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính theo nghị quyết nhưng không buông lỏng công tác quản lý nhà nước về PCCC, các cơ quan có thẩm quyền sẽ chuyển sang hướng hậu kiểm. Hình thức hậu kiểm là kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi công trình, dự án, phương tiện giao thông mới đi vào hoạt động.

Qua đó, đảm bảo không để phát sinh tình trạng lợi dụng các hoạt động kiểm tra để biến tướng thành thủ tục kiểm tra nghiệm thu khác, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời đảm bảo công tác quản lý về PCCC.

Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC là cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy của công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc thẩm duyệt; tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, cắt giảm hạng mục, thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm chi phí đầu tư thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ hoặc đe dọa an toàn tính mạng con người thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn PCCC, PC07 khuyến cáo các chủ đầu tư, doanh nghiệp lập hồ sơ thiết kế về PCCC để thẩm định thiết kế theo quy định.

Tổ chức thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy đúng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Không tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, chủng loại thiết bị hoặc cắt giảm các hạng mục phòng cháy, chữa cháy đã được phê duyệt.

Đồng thời, tổ chức nghiệm thu nội bộ về PCCC giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công và các bên liên quan trước khi đưa công trình vào sử dụng; lưu trữ đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác quản lý và kiểm tra sau này.

Chỉ sử dụng các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy được kiểm định, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn hoặc được phép lưu thông theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm bảo đảm hệ thống luôn hoạt động hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, phải chủ động khai báo, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công trình, cơ sở, phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các thay đổi trong quá trình khai thác, sử dụng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm thông tin phục vụ công tác hậu kiểm, theo dõi, hướng dẫn và xử lý khi có sự cố luôn chính xác, thống nhất.