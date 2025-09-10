Tuyến xe buýt 33 cắt lộ trình: Sinh viên 'khóc ròng', phải bắt xe ôm đến trường 10/09/2025 13:57

(PLO)- Tuyến xe buýt số 33 điều chỉnh lộ trình, không còn đi vào Ký túc xá khu B khiến hàng ngàn sinh viên rơi vào cảnh chen chúc, trễ học, thậm chí phải tìm phương tiện khác để di chuyển.

Theo ghi nhận của PLO ngày 10-9, tại hai trạm xe buýt trước và sau Ký túc xá (KTX) khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên và người dân đứng chờ xe trong cảnh chen chúc, mệt mỏi.

Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày qua khi tuyến xe buýt số 33 cắt lộ trình, không còn đi đến KTX khu B như trước.

Tháng 9, thời điểm sinh viên quay trở lại giảng đường sau kì nghỉ hè cũng là lúc nhiều bạn trẻ phải đau đầu với bài toán di chuyển. Xe buýt số 33, vốn là phương tiện tối ưu cho hàng ngàn sinh viên KTX khu B để di chuyển đến các trường đại học giờ đây chỉ dừng tại bến bến A Đại học Quốc gia.

Quãng đường ngắn nhưng quá khó khăn để di chuyển

﻿ ﻿﻿ Sinh viên xếp hàng dài chờ xe buýt tại trạm xe buýt cổng sau KTX khu B.

Việc này đã khiến hai tuyến xe số 99 và 53 vốn đã quá tải nay phải gánh thêm một lượng lớn sinh viên, dẫn đến cảnh chen lấn, ùn ứ ở các trạm chờ. Nhiều sinh viên buộc phải đi bộ hàng km hoặc gọi xe công nghệ nếu không muốn trễ học, mức chi phí đội lên gấp nhiều lần.

Chị Minh Thư, sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ Thông tin, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. “Mọi năm mình đều đi học bằng xe buýt 33 rất tiện, nhưng năm nay xe không còn vào KTX khu B nữa. Từ 6 giờ 50 mình đã đứng chờ xe ở cổng trước KTX khu B, nhưng tới 7 giờ 25 vẫn không chen nổi lên xe.

Bao nhiêu lượt xe 53 và 99 đi qua vẫn không gánh nổi lượng sinh viên, thời gian giãn cách xe giờ cao điểm cũng khá dài. Cuối cùng mình phải gọi xe ôm công nghệ với giá 20 ngàn cho quãng đường hơn 2 km, gấp gần 7 lần tiền vé buýt".

Trễ học, sinh viên phải bắt xe ôm công nghệ để đến trường.

Theo ghi nhận, mỗi khi xe buýt số 53 hoặc 99 vừa đến trạm, hàng chục sinh viên vội vàng chen chân tìm chỗ lên xe. Tuy nhiên, mỗi lượt xe chỉ chở được vài chục người, trong khi lượng sinh viên chờ đợi quá đông, rất nhiều người bị "rớt" lại và phải tiếp tục chờ. Trên xe, hành khách đứng chật kín, sinh viên chen lấn nhau từng khoảng trống nhỏ, tạo nên cảnh tượng ngột ngạt.

Không riêng buổi sáng, tình trạng quá tải còn xảy ra nghiêm trọng hơn vào giờ tan tầm. Anh Hồ Đông Quang, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chia sẻ trải nghiệm chiều mưa hôm trước: “Trời mưa, xe cộ ùn ứ mà chỉ còn hai tuyến là 53 và 99 về khu B nên sinh viên phải xếp hàng dài. Xe ít mà người thì đông, nhiều bạn học quân sự xong phải đi bộ từ Ngã tư Quốc Phòng về tới KTX khu B. Trạm xe ở KTX khu A hay Đại học Quốc Tế đông nghẹt, có xe thì cũng không chen lên nổi".

﻿ ﻿ Xe buýt 99, 53 quá tải, không gánh nổi lượng sinh viên lớn.

Tương tự, chị Trúc Quân, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bức xúc: “KTX khu B có đến hàng ngàn sinh viên mà giờ chỉ còn hai tuyến xe buýt. Chưa kể, cả hai tuyến 53 và 99 chuyến cuối đều dừng lúc 19 giờ 30 trong khi nhiều bạn đi làm thêm, học tối hay tham gia hoạt động ở trường về trễ. Đoạn đường chỉ cách vài cây số nhưng đi lại quá bất tiện"

﻿﻿ Những chuyến xe buýt đầy ắp.

Không chỉ sinh viên, người dân sống và làm việc tại khu vực này cũng chịu ảnh hưởng. Chị Bùi Thị Hiệp, người thường xuyên di chuyển bằng tuyến 24 và 33, cho biết: “Xe 33 thì cắt lộ trình, còn xe 24 lại bỏ luôn đoạn qua Trung Chánh (không lưu thông qua đường Nguyễn Ảnh Thủ) và bến xe An Sương. Tôi không thể nối chuyến như trước. Giờ chỉ còn cách đi xe máy hoặc kết hợp 24 với 8, vừa mất thời gian, vừa bất tiện".

Chiều nay sẽ họp bàn, tìm giải pháp

﻿ ﻿ Sinh viên, người dân mỏi mòn đợi xe.

Có thể thấy việc cắt lộ trình xe buýt số 33 đã và đang gây ra không ít phiền toái, đặc biệt với sinh viên sống tại KTX khu B, nơi có nhu cầu di chuyển rất lớn.

Phản hồi thông tin với PV PLO, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, đơn vị đã ghi nhận ý kiến của các sinh viên.

"Trong chiều nay, Trung tâm sẽ có cuộc họp với Đại học Quốc gia TP.HCM để trao đổi, làm rõ vấn đề và tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ những bất cập hiện tại, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại chính đáng của sinh viên và người dân khu vực. Sau khi thống nhất phương án cụ thể, Trung tâm sẽ nhanh chóng triển khai và thông tin đến người dân trong thời gian sớm nhất" - đại diện Trung tâm cho biết.

Trung tâm QLGTCC sẽ họp bàn với ĐHQG TP.HCM để tìm giải pháp.