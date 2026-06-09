UEL xây dựng quy tắc văn hóa ứng xử từ mạng ảo đến giảng đường 09/06/2026 15:09

(PLO)- Quy tắc ứng xử mạng xã hội tại và Quy tắc văn hóa ứng xử của người học do Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) triển khai sẽ đóng vai trò như một "kim chỉ nam" để mỗi thành viên của trường tự soi chiếu và rèn luyện tác phong chuyên nghiệp.

Từ không gian mạng đến giảng đường, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) đang từng bước cụ thể hóa văn hóa nhà trường bằng những chuẩn mực ứng xử gần gũi, văn minh và có trách nhiệm.

Việc triển khai song song Quy tắc ứng xử mạng xã hội tại UEL và Quy tắc văn hóa ứng xử của người học UEL cho thấy nỗ lực của trường trong việc xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, tích cực, nơi mỗi thành viên đều ý thức được vai trò của mình trong giao tiếp, học tập và tương tác cộng đồng.

Khi "chính danh" đi liền với văn minh và trách nhiệm

Quy tắc ứng xử mạng xã hội tại UEL nhấn mạnh tinh thần “chính danh, văn minh, trách nhiệm”. Nhà trường khuyến khích người dùng sử dụng tài khoản chính danh khi tham gia tương tác trên các kênh chính thức của UEL. Việc xác thực danh tính, cập nhật ảnh đại diện và thông tin rõ ràng không chỉ tăng độ tin cậy mà còn tạo dựng một môi trường đối thoại minh bạch. Bên cạnh đó, người dùng cần chủ động tìm hiểu chính sách bảo mật, cẩn trọng với dữ liệu cá nhân và có tinh thần đấu tranh chống lại tin rác, tin giả, tin sai sự thật.

Đáng chú ý, bộ quy tắc này không chọn cách tiếp cận cực đoan theo kiểu "cấm đoán", mà hướng tới việc gợi mở các hành vi tích cực. Người dùng được định hướng sử dụng mạng xã hội vì mục đích hữu ích, đề cao tính sáng tạo và lan tỏa năng lượng lành mạnh. Tại UEL, người học được tôn trọng quyền tự do ngôn luận nhưng đi kèm với điều kiện tiên quyết: Hiểu và tôn trọng các quyền khác của công dân trên không gian mạng. Mỗi bài đăng, mỗi dòng bình luận giờ đây không chỉ đại diện cho cá nhân, mà chính là một mảnh ghép tạo nên diện mạo của cộng đồng UEL trên môi trường số.

UEL hướng đến tinh thần chính danh và trách nhiệm trên không gian mạng

Chuẩn mực ứng xử làm nên giảng đường văn minh

Nếu quy tắc mạng xã hội hướng đến không gian số, thì Quy tắc văn hóa ứng xử của người học UEL tập trung vào đời sống học đường, nơi người học tham gia học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, giao tiếp với cộng đồng học thuật. Tinh thần xuyên suốt của quy tắc này là mỗi người học không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn góp phần thể hiện hình ảnh, giá trị và văn hóa của UEL qua từng hành vi ứng xử.

Sự đại diện ấy bắt đầu từ ý thức tự giác tuân thủ nội quy; thực hiện văn hóa xếp hàng tại các khu vực chung; giữ gìn cảnh quan trật tự. Đặc biệt, trong môi trường học thuật, sự trung thực được đặt lên hàng đầu. Người học có trách nhiệm tôn trọng các chuẩn mực nghiên cứu, tuyệt đối không gian lận, không đạo văn. Đây chính là cái gốc để xây dựng một cộng đồng khoa học nghiêm túc, nơi tri thức được tạo lập bằng năng lực thật và sự tôn trọng lẫn nhau.

Sự văn minh còn được cụ thể hóa trong mối quan hệ giữa người học với viên chức, người lao động. Đó là thái độ hợp tác, lắng nghe; là việc tôn trọng quyền riêng tư của người khác thông qua quy định: Không tự ý ghi âm, chụp ảnh, ghi hình, chụp màn hình khi chưa có sự đồng ý. Những yêu cầu cụ thể này góp phần bảo vệ quyền riêng tư, hạn chế các tình huống ứng xử thiếu chuẩn mực và tạo nền tảng cho một môi trường học tập an toàn, mọi thành viên đều nhận được sự tôn trọng.

Sinh viên UEL tại Tuần lễ văn hóa 2026 cho Trường tổ chức

Để văn hóa không nằm trên giấy, UEL luôn mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh mang tính xây dựng như email toicoykien@uel.edu.vn, hệ thống học tập MyUEL, cùng các trang mạng xã hội chính thức của Trường…. Điều này khẳng định tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp có trách nhiệm từ phía viên chức, người lao động và người học.

"Tại UEL, chúng tôi không chỉ đào tạo ra những chuyên gia giỏi về chuyên môn, mà còn hướng tới việc nuôi dưỡng những công dân có trách nhiệm. Hai bộ quy tắc này đóng vai trò như một "kim chỉ nam" để mỗi thành viên của Trường tự soi chiếu và rèn luyện tác phong chuyên nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng mỗi viên chức, người lao động và người học sẽ coi việc ứng xử văn minh trên không gian mạng và chuẩn mực tại nơi học tập, làm việc là cách tôn trọng chính bản thân mình, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của UEL đến cộng đồng." - TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhấn mạnh.