Cần Thơ không tổ chức Lễ hội Bánh dân gian năm 2020 vì Corona

Mới đây, tại cuộc họp UBND TP thường kỳ tháng 2, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết lãnh đạo TP đã quyết định không tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2020 để phòng, chống dịch COVID-19.



Bánh dân gian Nam bộ là món ăn được nhiều người yêu thích khi đến Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, theo thông lệ hàng năm, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 4 (tức vào dịp giỗ tổ Hùng Vương). Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên lúc đầu TP quyết định dời thời gian tổ chức vào dịp thích hợp. Cùng dịp lễ hội này, năm nay, có Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III do Cần Thơ đăng cai tổ chức. Nếu dời cả hai đến tháng 10 thì lễ hội bánh vào tháng 4 năm sau sẽ rất cận ngày. Do đó, TP quyết định không tổ chức lễ hội bánh dân gian năm nay. Còn Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III sẽ được tổ chức vào tháng 10.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ hàng năm tại TP Cần Thơ được tổ chức vào dịp giỗ tổ Hùng Vương, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia. Đây là một trong những lễ hội được nhiều người trông chờ nhất ở thủ phủ miền Tây.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ VIII (năm 2019) đã thu hút khoảng 600 ngàn lượt khách tham gia, tăng khoảng 100 ngàn lượt so với năm 2018. Lễ hội có hơn 200 gian hàng giới thiệu, trình diễn, bán các loại bánh dân gian, các món ăn đặc trưng của nhiều vùng miền trên cả nước từ bánh. Ngoài ra, mỗi năm lễ hội này còn thu hút sự tham gia của nhiều loại bánh đến từ các quốc gia như Pháp, Ý, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III được TP Cần Thơ đăng cai tổ chức sau hai lần tổ chức tại Bạc Liêu và Bình Dương. Thông tin ban đầu cho thấy dự kiến liên hoan lần này có các hoạt động chính như liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử, tổ chức không gian đờn ca tài tử, ngày hội chợ nổi, tọa đàm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ… Dự kiến tổng kinh phí khoảng 17 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.