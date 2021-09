Ngày 1-9, cô Nguyễn Thị Hồng Yến (giáo viên môn Mĩ thuật, trường THCS Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu), cho biết đã đấu giá thành công qua mạng xã hội Facebook 9 bức tranh do cô vẽ lấy tiền tặng tuyến đầu chống dịch.



Cô Hồng Yến kể: “Những bức tranh được tôi vẽ trong đợt dịch COVID-19 lần thứ hai tại Việt Nam (tháng 8-2020). Nội dung các bức vẽ tái hiện lại hình ảnh công việc, những khó khăn, vất vả và sự hy sinh to lớn của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, trong đó có các y bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, lực lượng địa phương”.

Các bức tranh được vẽ trên chất liệu đơn giản là giấy khổ A3, A4. Thời gian vẽ một bức tranh trong khoảng 2 tiếng hoặc hơn tuỳ hình ảnh, chất liệu của tranh.



Một bức tranh được bán đấu giá. Ảnh:FBHY

Trong số các bức tranh của cô Hồng Yến, có 3 bức tranh cô gửi được chọn in trong ấn phẩm “Lòng tốt dễ lây” do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) phối hợp với công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam in ấn, phát hành. Ấn phẩm gồm tranh của nhiều tác giả được chọn sau khi tham gia chiến dịch truyền thông “Lòng tốt dễ lây” do Bộ Y tế và UNICEF phát động tháng 5-2020…





Một bức tranh khác của cô Hồng Yến vẽ được bán đấu giá. Ảnh:FBHY

Sau đó, các bức tranh của cô cũng đã gửi cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu để phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Ngày 31-8, với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn, cô Hồng Yến quyết định đấu giá 9 bức tranh của mình qua mạng xã hội Facebook.



Việc làm ý nghĩa này của cô nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu mến của nhiều người. Hết thời gian đấu giá, các bức tranh được nhiều người đăng ký mua. Tổng số tiền đấu giá tranh thu được 9,3 triệu đồng.



Cô Hồng Yến bày tỏ, toàn bộ số tiền được cô gửi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu.

Tranh đã được đóng khung và gửi tới người mua trúng đấu giá sau khi hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Vũng Tàu.