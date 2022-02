Do dịch bệnh COVID-19 nên năm nay là năm thứ 3 ban tổ chức không tổ chức phần hội (rước cộ Bà) mà chỉ tổ chức phần lễ ngắn gọn.















Hằng năm, cứ vào dịp Rằm tháng giêng, hàng ngàn du khách thập phương đổ về Chùa Bà Thiên Hậu để đi lễ, cúng rằm.



Lễ hội Rằm tháng giêng tại Bình Dương từ lâu cũng được người dân truyền tai đây là một lễ hội miễn phí.







Đi cúng rằm tại Chùa Bà Thiên Hậu, du khách thập phương được ăn uống, phát nhang, phát nón, khăn lạnh, gửi xe, vá xe... miễn phí.



Đoàn viên thanh niên phát nhang và cây phát tài miễn phí cho du khách.



Vào dịp lễ hội Rằm tháng giêng, rất nhiều tổ chức, cá nhân địa phương phát đồ miễn phí cho du khách thập phương. Đây dường như đã thành truyền thống văn hóa nghĩa tình của cư dân Đất Thủ.







Năm nay do dịch bệnh COVID-19 và việc ban tổ chức không tổ chức phần hội nên số lượng du khách giảm nhiều so với những năm chưa có dịch bệnh. Tuy nhiên số lượng người dân đến cúng rằm vẫn rất đông.



Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch... được ban tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm tốt nên du khách đi du xuân cúng rằm đều cảm thấy thỏa mái, an tâm.