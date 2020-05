Đại lễ Phật Đản trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

Tổng Giáo phận Sài Gòn thăm chúc mừng Phật đản Chiều 5-5, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng Phật đản. Tiếp đoàn là Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng các Hoà thượng Phó Ban trị sự, chư tôn đức Ban thư ký, văn phòng. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trao Sứ điệp về Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Toà Thánh đến Hoà thượng Thích Thiện Tâm nhân Đại lễ Phật đản PL.2564. Ảnh: BBT Giác Ngộ cung cấp Đức Tổng Giuse gửi lời vấn an đến Trưởng lão, Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng lời kính chúc chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử… mùa Phật đản an lành. Đức Tổng Giuse cũng trao Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đến chư tôn đức, cộng đồng Phật tử nhân Đại lễ Phật đản PL.2564 Hoà thượng Thích Thiện Tâm bày tỏ tri ân và khẳng định những hoạt động thăm viếng, đối thoại giữa đại diện hai tôn giáo là truyền thống tốt đẹp được duy trì hàng năm. “Chúng ta đều chung mục tiêu là làm cho đời sống tín đồ, người dân được bình an, phụng sự tận tâm trên tinh thần từ bi, bác ái của hai tôn giáo”, Hòa thượng Thích Thiện Tâm nói.