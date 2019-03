Giải thưởng sách bán chạy 2018: Vẫn những gương mặt cũ

13 quyển sách có số lượng bản in trên 100.000 bản: 1.Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ – Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 66, đạt 410.500 bản in. 2.Cà phê cùng Tony – Tác giả: Tony buổi sáng, tái bản lần thứ 8, đạt 190.000 bản in. 3.Cây chuối non đi giày xanh - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần 2, đạt 170.000 bản in. 4.Cảm ơn người lớn – Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, 150.000 bản in. 5.Beloved Oxford + Oxford thương yêu - Tác giả: Dương Thụy, tái bản lần thứ 29 ,đạt 115.000 bản in. 6.Bảy bước tới mùa hè – Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 12, đạt 112.000 bản in. 7.Lá nằm trong lá – Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 27, đạt 108.000 bản in. 8.Bàn có năm chỗ ngồi - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 44, đạt 107.500 bản in. 9.Chuyện cổ tích dành cho người lớn - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 44, đạt 106.000 bản in 10.Thiên thần nhỏ của tôi - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 42, đạt 102.500 bản in. 11.Còn chút gì để nhớ - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 42, đạt 100.500 bản in. 12.Những chàng trai xấu tính - Tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lầnt hứ 37, đạt 100.000 bản in. 13.Chú bé rắc rối - Tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tái bản lần thứ 41, đạt 100.000 bản in.