Ghi nhận tại một cơ sở sản xuất ở làng gốm Bát Tràng, các công nhân gấp rút cho ra lò những sản phẩm mang tính thẩm mỹ và chất lượng. Năm 2022 là năm Nhâm Dần, do đó việc sản xuất hổ đất (sản phẩm để tiết kiệm tiền) được ưu tiên để phục vụ cho nhu cầu của thị trường.





Chị Nguyễn Thị Mai Hương chủ cơ sở sản xuất tại đây cho biết, năm Nhâm Dần 2022, ngoài các mẫu lợn truyền thống thì cơ sở còn có thêm 3 mẫu hổ đất để phục vụ khách hàng.





Thời điểm này, cơ sở này đã làm ra gần 20.000 con hổ đất để bán cho khách hàng, trong đó có khách hàng đặt hơn 12.000 sản phẩm và nhiều đơn hàng riêng lẻ. Theo chị Hương, mẫu hổ năm nay rất đắt hàng, ra đến đâu hết đến đấy, ngoài ra mẫu lợn đất và một số mẫu cách điệu khác cũng đắt hàng về cuối năm.





Để có sản phẩm nhẵn nhụi, các nhân viên phải thực hiện việc gọt giũa, chỉnh sửa rất tỉ mỉ. Công nhân dùng mút đánh bóng sản phẩm trước khi hong khô và tô vẽ để đưa vào lò gốm...





Công đoạn phun sơn vào hổ đòi hỏi người làm cần phải pha sơn sao cho chuẩn về mặt màu sắc cũng như phối màu trên hổ để hổ được đẹp và có những đường nét đặc trưng của mẫu vật này.





Sau khi phun sơn, sản phẩm được chuyển sang bộ phận vẽ các đường nét. Người làm còn phải kẻ vẽ những đường nét, tô hoa văn… để hổ được nhìn đẹp nhất. Sau quy trình vẽ, các con vật sẽ được đưa vào lò gốm để nung ở nhiệt độ từ 1200 - 1500 độ C.





Mẫu hổ cách điệu nhưng vẫn toát lên vẻ hiền lành mà không mất đi sự uy nghiêm của loài hổ.



Các mẫu được chuyển từ lò nung ra, cơ sở sẽ có bước kiểm tra cuối cùng trước khi xuất bán cho khách hàng.