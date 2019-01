Kịch Tết 2019: Đa sắc, giàu tiếng cười

Do các diễn viên của hầu hết các sân khấu kịch tại TP.HCM đều bận rộn với các show riêng, nên đến tận ngày 25 Tết vẫn có sân khấu chạy phúc khảo vở diễn kịch Tết...



Cái mới gây ấn tượng

Kịch IDÉCAF năm nay chỉ trình làng duy nhất một vở mới Mơ giấc tình tình, song lại gây ấn tượng đặc biệt vì sự mới mẻ, thú vị ở hình thức dàn dựng trẻ trung, phục trang độc đáo đầu tư cao và diễn xuất đỉnh của nhiều ngôi sao tham gia như Thành Lộc, Hữu Châu, Đình Toàn, Hương Giang, Mỹ Duyên…

Trong khi đó, kịch Hoàng Thái Thanh giữ vững màu sắc kịch tâm lý xã hội với vở mới Bên kia nửa đời ngơ ngác. Vở gây chú ý khi viết tiếp câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong vở kịch nổi tiếng Nửa đời ngơ ngác ở sân khấu này. Vở có bi, có hài nhưng đọng lại là tình nghĩa của những người thương nhau ở đời; là tiếng cười tình cảm, ngọt ngào do tài diễn xuất gạo cội, duyên dáng của đôi nghệ sĩ Thành Hội, Ái Như và học trò ruột Hoàng Vân Anh mang lại.

Kịch 5B thì làm ba vở mới để diễn Tết, đề tài hiện đại gồm: Duyên ai, Đẹp bất chấp, Ảo và thật. Trong đó, Đẹp bất chấp là vở diễn thu hút sự chú ý của báo giới với nội dung hài hước và sự hóa thân xấu lạ của nghệ sĩ Mỹ Uyên trong câu chuyện một chàng ca sĩ nổi tiếng yêu cô trợ lý xấu xí của mình.

Kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân đang bị mất khá nhiều các thế hệ diễn viên tên tuổi vì game show và phim ảnh như Thái Hòa, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Hòa Hiệp, Ốc Thanh Vân… Nhưng nơi này cũng đã kịp bổ sung nhiều lớp diễn viên mới quen mặt công chúng do chính nghệ sĩ Hồng Vân đào tạo như Xuân Nghị, Tuấn Dũng, Lê Lộc, Lạc Hoàng Long… Lớp diễn viên này đã kịp có nhiều sản phẩm riêng do chính họ viết kịch bản, đạo diễn, diễn xuất gây được sự chú ý như vở Tết năm nay có Đại ca mình đi đâu thế? Tuy toàn những gương mặt trẻ và mới nhưng các bạn đã có một bản dựng và diễn xuất nhiều cố gắng. Tết này Kịch Phú Nhuận còn có vở mới Thân sâu hồn bướm của tác giả Bùi Quốc Bảo, đạo diễn NSND Hồng Vân; vở kịch ma Sợ do Lê Quốc Nam đạo diễn.

Trong cái mới của kịch Tết năm nay, Kịch Thế Giới Trẻ luôn giữ phong độ của mình ở các vở diễn luôn có màu sắc vui tươi, trẻ trung, nhiều miếng gây cười. Tết 2019, sân khấu này có các vở mới: Ngôi làng ma, Người vô hình, Shipper tình yêu. Tham gia trong các vở diễn này là lực lượng nghệ sĩ quen thuộc của nơi đây với nhiều sao trẻ như Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Hữu Tiến, Quốc Tuấn, Khả Như, Diệu Nhi, Puka, Gia Bảo, Minh Dự, BB Trần…

Năm nay, tại điểm diễn rạp Công Nhân, ông bầu Lê Nguyên Đạt ra mắt vở hài kịch dân gian viết mới Vua heo, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như Hồng Nga, Tấn Beo, Kiều Oanh, Hoàng Sơn, Bảo Trí, Anh Tuấn, Kim Tuyết… Tại đây, Nhà hát Kịch TP.HCM cũng diễn Nàng Hến tầm duyên một vở hài kịch dân gian châm biếm sâu cay bọn quan lại sâu mọt tham lam, vơ vét, ức hiếp dân lành. Vở có sự tham gia của các diễn viên Anh Tuấn, Việt Hà, Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Thái Kim Tùng, Huỳnh Tấn…



Nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu trong Mơ giấc tình tình, một vở diễn ấn tượng của kịch Tết 2019. Ảnh: HÒA BÌNH

Mới cũ đan xen

Bên cạnh đó, kịch Tết năm nay các sân khấu cũng sử dụng vở diễn cũ và làm lại kịch bản cũ. Kịch Hoàng Thái Thanh làm lại kịch bản Thử yêu lần nữa của mình. Kịch IDÉCAF làm lại vở cũ Vẻ đẹp hoàn hảo với tên mới Cái đẹp đè bẹp cái nết. Kịch 5B làm lại vở Ảo và thật.

Sân khấu Kịch Quốc Thảo diễn vở Vàng hay bạc nhái là một kịch bản đã được dựng và diễn hơn 15 năm trước tại Kịch IDÉCAF. Kịch Phú Nhuận mùng 1 Tết đã chọn diễn lại vở hài kịch Tám thần tài…

Sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí dù nhỏ hẹp Tết này vẫn cho ra đời hai vở diễn Thâm cung giàu tiếng cười và vở Ai có chờ hoa đậm màu sắc tình cảm bi thương. Riêng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết Tết này sân khấu của chị chỉ diễn thời trang, ca nhạc và trích đoạn kịch.

Có thể nói tất cả vở kịch dù châm biếm chua cay hay lâm ly bi đát hoặc triết lý sâu xa, thậm chí dọa sợ khán giả hết hồn… đều có đan xen những tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái hay thâm thúy, trêu chọc, bông phèng mang niềm vui đầu năm đến cho khán giả.

Hầu hết các sân khấu đều diễn từ hai đến ba suất từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.