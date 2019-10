Lọt đường lưỡi bò: Cục trưởng Điện ảnh sẽ bị xử lý sao?

Quy định về phát hành và thẩm định phim Theo Luật Điện ảnh năm 2006, phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất; phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép và giấy chứng nhận bản quyền phim. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do. Hội đồng thẩm định phim cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) thành lập. Hội đồng thẩm định phim có trách nhiệm thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim về việc phổ biến phim và phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi. Hội đồng thẩm định phim có từ năm thành viên trở lên, bao gồm đại diện cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim, đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác. VIẾT THỊNH