Ngừa dịch Corona, An Giang dừng Lễ hội Mắm

Ngày 2-2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, Phó chủ tịch UBNT tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người.



Món lẩu mắm. Ảnh Hải Dương

Trước mắt UBND tỉnh có chủ trương dừng ngay Lễ hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020 và sẽ xem xét tổ chức lại ở thời điểm thích hợp.

Đồng thời khuyến nghị các du khách, các cơ sở mua bán, nhân dân tại các khu điểm du lịch tập trung đông người đeo khẩu trang; theo dõi chặt chẽ hoạt động của du khách tại các điểm du lịch của tỉnh, nhất là các du khách nước ngoài đến từ vùng dịch và cơ sở lưu trú.

Theo kế hoạch, lễ hội “Mắm An Giang – Nam Bộ năm 2020” với chủ đề “Châu Đốc – Thủ phủ Mắm của Nam Bộ” sẽ diễn ra từ ngày 13-02 đến 16-02 tới tại khu Vườn tượng lớn, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lễ hội có quy mô 170 gian hàng.

Được biết, Lễ hội nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực của tỉnh An Giang đến với khách tham quan du lịch thành phố Châu Đốc, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như quảng bá ẩm thực dân gian đến với du khách nước ngoài.