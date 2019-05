Nhà hát ‘đẳng cấp thế giới’ sao chép Huyền thoại làng chài

Đạo diễn tiết mục phủ nhận “đạo nhái” Tôi là người đạo diễn tiết mục Huyền thoại làng chài do vũ đoàn Sài Gòn biểu diễn ngày 25-5 ở GEM Center. Tôi khẳng định là tiết mục Huyền thoại làng chài của tôi không đạo nhái chương trình Huyền thoại làng chài của Công ty Seagull. Công ty của tôi có nhận làm tiết mục này trong event của Summerland Mũi Né ngày 25-5 tại GEM Center. Do concept của chương trình là Phan Thiết xưa và nay nên mình muốn tái hiện một làng chài xưa. Ở đây, vô tình chất liệu biển và làng chài trùng với chất liệu bên Seagull, tôi thừa nhận điều này nhưng không có “đạo”. Bởi vì “đạo” thì làm sao đem một show dài hơn một tiếng của Seagull vào tiết mục 13 phút được. Trong tiết mục Huyền thoại làng chài của tôi đúng là có một câu hò trùng với chương trình Huyền thoại làng chài của Seagull nhưng tôi hoàn toàn không biết điều này. Lý do là ban tổ chức chương trình event đã sử dụng câu hò này trong một clip giới thiệu chương trình rồi nên tôi mới lấy câu hò này đưa vô để nó trùng concept, đồng bộ với cả chương trình. Nếu trùng thì trùng cái tên và câu hò, còn âm nhạc vũ đạo tiết mục của tôi không trùng gì hết. Ông ĐẶNG QUANG ĐẠT, đại diện Công ty DD Media Entertainment - nhà sản xuất chương trình cho sự kiện của Summerland Mũi Né Mất sáu tháng cho tác phẩm ưng ý NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, cho biết bà đã xem clip của vũ đoàn Sài Gòn và phát hiện họ đã sao chép nhạc, ý tưởng lẫn tên gọi của kịch bản đã có bản quyền. Bà cho rằng việc này là không thể chấp nhận được. Được biết để show diễn Huyền thoại làng chài diễn ra, NSƯT Trần Ly Ly đã mất hơn sáu tháng để biên đạo, tập dượt và nhiều lần sửa chữa mới có được một tác phẩm ưng ý.