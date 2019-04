Những ngày qua, nghệ sĩ Lê Bình luôn cố giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Anh thường xuyên vào mạng để xem tin tức thời sự, bàn luận cùng bạn bè. Trong những dòng thời sự tiêu cực đang ồn ào trên mạng những ngày qua, Lê Bình đã để một dòng trạng thái:



A di đà Phật.

Ngày không quên..

30-3-2019.

Khi đôi chân không còn nghe lời nữa..

Ngày 1-4, Lê Bình viết một câu ngắn:“Cần gấp một em cháu giúp trông bệnh. Ai biết giới thiệu dùm”. Nhưng đằng sau nó là bao nỗi buồn lo và những giọt nước mắt.



Lê Bình hiện tại với sức khỏa rất yếu. Ảnh từ FBNV

Khi bạn bè vào thăm Lê Bình thì phát hiện ra tình trạng của anh đã tệ đi rất nhiều. Anh không còn đi lại được nữa khi tủy đã bị phá hủy. Anh liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống. Anh không dám mặc quần, không dám nằm nghỉ mà ngồi trên xe lăn, che cái mền phía trên cho tiện việc đi vệ sinh.

Lê Bình không than van, nhưng khi được hỏi động đến những điều tâm can là việc nhớ nghề, việc lo sinh kế anh đã bật khóc. Lê Bình cho biết đã đến lúc anh cần phải thuê người chăm sóc mình dù tiền bạc không có bao nhiêu. Anh nói: “Thôi số phận như vậy thì mình chịu. Tuy nhiên nếu được thì mình cố sống lâu thêm một chút để làm được một việc cuối cùng mình muốn làm rồi sẽ ra đi nhẹ nhàng không than oán gì hết”.



Anh Sáng - diễn viên Chim phóng sinh, vào thăm Lê Bình. Trong nhiều hoàn cảnh, Lê Bình vẫn giữ nụ cười lạc quan. Ảnh: FBNV.

Được biết, nghệ sĩ Lê Bình đã mang căn bệnh ung thư trong người từ khá lâu nhưng anh giấu kín đồng nghiệp, khán giả mà âm thầm chịu đựng. Khi diễn viên Mai Phương bị phát hiện căn bệnh ung thư ở độ tuổi quá trẻ, con còn quá nhỏ, dư luận đã xúc động mạnh. Lê Bình mới âm thầm động viên Mai Phương vì điều trị chung bệnh viện. Lúc đó đồng nghiệp của anh mới biết và loan tin đến công chúng.

Rất nhiều sự vận động quyên góp cho Mai Phương nhưng Lê Bình lúc đó đã từ chối sự quyên góp. Anh nói mình còn khỏe, còn tự lo được. Mọi người hãy dành sức cho Mai Phương vì cô còn trẻ, con còn nhỏ rất cần được sống.

Khi thân hữu gặng hỏi mãi, Lê Bình cho biết số tiền anh dành dụm lúc đó chỉ được có vài chục triệu đồng. Tìm hiểu ra gia cảnh Lê Bình lại rất buồn... Kinh tế gia đình bao năm dựa vào anh.

Lúc đó đồng nghiệp, khán giả, thân hữu phải động viên thật nhiều Lê Bình mới tiếp nhận tiền quyên góp một cách khá muộn. Không rõ số tiền quyên góp được đó đến nay có đủ cho Lê Bình lo thuốc thang, sinh hoạt hằng ngày, nay thêm cả việc phải mướn người chăm sóc. Cảnh tình của nghệ sĩ Lê Bình nghĩ mà đứt ruột với một người cả đời sống hiền lành, hết lòng với nghề nghiệp...