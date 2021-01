Ông Võ Văn Hoan: ‘Hoàn thiện sớm tiêu chí gia đình hạnh phúc’

Sụt 80% doanh thu bảo tàng vì COVID-19 Trong công tác quản lý bảo tàng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng số lượng khách tham quan đến các bảo tàng tính đến tháng 11-2020 đạt 650.560 lượt khách (giảm khoảng 80% so với cùng kì năm 2019 là 3.410.097 lượt khách. Thực hiện 110 cuộc trưng bày, triểm lãm tại chỗ và lưu động.

Hội nghị tổng kết ngành văn hoá và thể thao năm 2020 vừa diễn ra chiều nay 13-1. Ảnh: NGUYỄN TRÀ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gần như các hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài đều bị huỷ. Ngoài ra, việc tổ chức và tham dự các giải thể thao Thành phố và quốc gia chỉ thực hiện trong thời gian dịch bệnh được kiểm soát, nhiều sự kiện, hoạt động thể thao bị huỷ và dời thời gian tổ chức. Ông Võ Trọng Nam Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.