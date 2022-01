Từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, đây là mùa nhiều phim Việt cùng ra rạp nhất.

Đa dạng thể loại phim tết

Hiện có năm phim Việt đã chuẩn bị cho chiếu mùa tết từ ngày 1-2 (mùng 1 tết) với đa dạng thể loại từ hành động, kinh dị đến hài, lãng mạn. Bốn phim mới ra rạp gồm: Chìa khóa trăm tỉ, 1990, Nhà không bán, Mưu kế thượng lưu và phim phát hành lại Trạng Tí.

Chìa khóa trăm tỉ là một trong những phim được đánh giá sẽ có doanh thu tốt nhất cho mùa tết này. Dự án này từng gây chú ý từ giữa năm ngoái khi có tên tuổi Kiều Minh Tuấn, Thu Trang. Đây là tác phẩm hài, hành động đánh dấu một lần nữa sự hợp tác của hai tên tuổi hài này sau tám lần trước khá thành công. Lần gần nhất là Chị Mười ba 2, cùng của đạo diễn Võ Thanh Hòa.

Sở hữu dàn diễn viên trẻ trung là những mỹ nữ Lan Ngọc, Diễm My 9X, Nhã Phương… phim 1990 của đạo diễn Nhất Trung cũng vừa chốt lịch ra rạp sau nhiều tháng hoãn vì dịch. Câu chuyện ba cô gái cùng độ tuổi ngoài 30 trong phim cũng là kỷ niệm riêng tư về tình bạn giữa đạo diễn và bộ ba diễn viên. Ngay trước 1990, đạo diễn Nhất Trung từng lập kỷ lục phim Việt ăn khách nhất mọi thời với Cua lại vợ bầu vào mùa tết 2019 với doanh thu 192 tỉ đồng.

Không rầm rộ quảng bá như hai phim trên, Nhà không bán lại quy tụ dàn diễn viên gạo cội hơn: Việt Hương, Kim Xuân, Minh Hoàng, Hữu Tín, Hạnh Thúy... Nhà sản xuất Nhà không bán vẫn khai thác thị trường phim tết theo xu hướng phim hài và vẫn phải có cây hài đinh cho mùa tết.

Mưu kế thượng lưu của đạo diễn Trần Bửu Lộc là bộ phim chốt lịch ra rạp mùa tết trễ nhất. Với câu chuyện về hành trình của Ngân (Thiên An thủ vai), một cô gái nghèo, bước chân vào thế giới người giàu và khám phá ra những góc khuất ít người biết đằng sau vẻ hào nhoáng của những “rich kid” sinh ra ở vạch đích. Với dàn diễn viên: Anh Tú, Thiên An, Quỳnh Lương, Bảo Anh, Lê Tam Triều Dâng, Vây Trương, Khánh Tiên, Kiến An, Phi Phụng… Mưu kế thượng lưu hứa hẹn là một ẩn số cho mùa tết 2022 này.



Mưu kế thượng lưu, bộ phim ra rạp mùa tết muộn nhất khi vừa công bố lịch chiếu tết vào tuần qua. Ảnh: Galaxy cung cấp

Còn mùng còn phim tết

Trong các phim ra rạp mùa tết này, Trạng Tí là tác phẩm duy nhất được đưa trở lại với mong muốn bù đắp doanh thu của nhà sản xuất. Đây là bộ phim có kinh phí sản xuất hơn 40 tỉ đồng và hiện phòng vé chỉ mới thu về được 17,5 tỉ đồng.

Đây là mùa tết đặc biệt khi tết cận kề ngay sau đó là dịp lễ Tình nhân Valentine. Chính vì thế, hai tác phẩm với hai phong cách khác nhau cùng ra rạp ngày 11-2 để đón cuối tuần Valentine là Bẫy ngọt ngào và Chuyện ma gần nhà.

Trong hai ứng viên này, Bẫy ngọt ngào được đánh giá sẽ là dự án ăn khách với những hình ảnh nóng bỏng. Ngay bản thân diễn viên Minh Hằng, đây là bộ phim ngoài vai diễn chị còn làm đồng sản xuất, cũng nhận định vai diễn Quỳnh Lam trong phim của chị là một vai diễn hoàn toàn mới, một hình ảnh gợi cảm, phụ nữ của Minh Hằng.

Ngoài Minh Hằng, dàn diễn viên của phim là những tên tuổi rất hút khán giả đến rạp: Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn. Đây cũng là phim đầu tay của đạo diễn chuyên thực hiện MV bạc tỉ - Đinh Hà Uyên Thư. Đối đầu với Bẫy ngọt ngào là Chuyện ma gần nhà, một tác phẩm thuần chất kinh dị do đạo diễn Hữu Tấn lấy cảm hứng từ những câu chuyện đồn thổi trong dân gian.

Cho đến giữa tháng 12-2021, thị trường phim Việt ra rạp mùa tết vẫn chưa có gì sôi động. Tuy nhiên, từ khi TP.HCM trở thành vùng xanh, các rạp đang đóng tại các tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… đang có kế hoạch mở cửa lại dịp tết; hàng loạt phim Việt đã lên kế hoạch ra rạp.