Tết này phim Việt toàn thắng trên sân nhà

Nhiều mùa Tết trước, phim Việt ra rạp đều trên dưới năm phim nhưng năm nay phim Việt chỉ có ba phim ra rạp, gồm: Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh và Táo quậy. Và rất nhiều mùa Tết trước, phim đạt doanh thu cao nhất luôn thuộc về điện ảnh Trung Quốc với các phim của Châu Tinh Trì, Thành Long… Tuy nhiên, năm nay phim Việt lại thắng lớn trên thị trường trong nước.



Tạo kỳ tích mới

Với ba phim ra rạp, cuộc cạnh tranh chủ yếu nằm ở Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh. Nếu Cua lại vợ bầu là “gà chiến” của nhà phát hành Galaxy thì Trạng Quỳnh “thắng” ở sân nhà phát hành CGV.

Tuy nhiên, doanh thu dự kiến đến hết mùng 6 (10-2) từ nhà phát hành Galaxy thì Cua lại vợ bầu đạt doanh thu 105 tỉ đồng. Đây cũng là số doanh thu cao nhất phim Việt mùa Tết này với ba ngày sneak show và sáu ngày chiếu chính thức. Cua lại vợ bầu đã làm nên kỳ tích vượt cả Em chưa 18 khi chạm mốc trăm tỉ đồng quá nhanh.

Trạng Quỳnh tính đến hết mùng 5 (9-2) tổng doanh thu toàn quốc là 62 tỉ đồng.

Thống kê đến hết chiều 10-2, tại hệ thống rạp Galaxy, dẫn đầu là Cua lại vợ bầu, xếp thứ nhì là How to Train Your Dragon 3 (Bí kíp luyện rồng), thứ ba là phim Trạng Quỳnh; kế đến là các phim: Tân vua hài kịch (Châu Tinh Trì), Đại chiến âm dương (Thành Long) và Táo quậy. Trong đó, Táo quậy chỉ đạt doanh thu 1 tỉ đồng suốt mùa Tết tại hệ thống Galaxy.

Tại hệ thống rạp CGV, doanh thu cao nhất thuộc về Trạng Quỳnh, thứ đến là How to Train Your Dragon 3 thu về 55 tỉ và phim của Châu Tinh Trì xếp thứ ba với 16 tỉ sau năm ngày Tết.

Tại TP.HCM, mùng 1 Trạng Quỳnh và How to Train Your Dragon 3 có nhiều suất chiếu nhất tại hệ thống Galaxy. Tuy nhiên, những ngày sau và ở các hệ thống Galaxy, BHD, Lotte trên cả nước, phim Cua lại vợ bầu của đạo diễn Nhất Trung chiếm số suất chiếu cao hơn.



Khán giả xếp hàng mua vé Cua lại vợ bầu ở cụm rạp Galaxy tại TP.HCM. Ảnh: HUYỀN THANH



Các diễn viên Trạng Quỳnh trong bộ ảnh chúc Tết khán giả. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Trấn Thành “thống lĩnh” phòng vé

Điều đặc biệt năm nay, những đại diện của điện ảnh Trung Quốc vốn thống lĩnh phòng vé nhiều năm qua như Châu Tinh Trì, Thành Long… lại thất bại ngay tại thị trường Trung Quốc lẫn Việt Nam. Tại Việt Nam, nhiều fan của Châu Tinh Trì cho rằng các cụm rạp Việt “chèn ép” khi xếp suất chiếu phim Tân vua hài kịch ít hơn các phim Việt. Tuy nhiên, đại diện nhà phát hành CGV cho rằng tất cả rạp trong hệ thống CGV xếp suất chiếu dựa theo thị hiếu khán giả. Nếu lượng booking (đặt trước) vé qua hệ thống mạng phim nào cao thì sẽ nâng suất chiếu phim đó vào hôm sau và ngay cả trong ngày; lượng mua vé trực tiếp phim nào nhiều, rạp sẽ chủ động mở thêm phòng chiếu cho phim đó.

Mùa phim Tết năm nay cũng đánh dấu sự vắng mặt của nghệ sĩ Hoài Linh, Trường Giang, Việt Hương… trong cuộc đua phim Tết. Cả hai phim Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh đều đóng dấu gương mặt Trấn Thành. Và cả hai phim này dù có những điểm chưa hoàn hảo nhưng đã vượt qua “dớp” hài nhảm vào mùa Tết như chia sẻ của chính Trấn Thành: “Một bộ phim hay, cảm xúc sẽ giành được sự yêu mến và lựa chọn của khán giả chứ không nhất thiết phim Tết phải hài”.