Thái Thùy Linh gây sốc khi quay MV nhạc người lớn cho con

Ngày hôm qua nữ ca sĩ Thái Thùy Linh bất ngờ công bố một MV ca nhạc mà cô làm cho con gái Thái An của mình. MV cover bài hát người lớn Anh nhà ở đâu thế đã đạt hơn 67 triệu view.

Trong MV Thái An bắt chước theo phong cách rất người lớn mặc dù cô bé mới 10 tuổi nên gây ra tranh cãi trong giới khán giả phụ huynh và khán giả trẻ.



Cô bé ăn mặc, hành động như người lớn trong cảnh quay quyến rũ cậu bé đóng cùng. Ảnh chụp màn hình.



Cảnh trong MV cô bé bắt chước phong cách ăn mặc, trang điểm, diễn cảnh tình tứ như diễn viên người lớn.

Bài hát được quay MV có nội dung một cô gái tìm mọi cách chinh phục, quyến rũ một chàng trai mình yêu. Bài hát có những câu khá thô như “Anh chó quá à. Em sướng quá đê”... Trong MV cover, cô bé trang điểm, mặc những chiếc áo hở cổ, hở eo theo phong cách khá sexy của người lớn, đi giày cao gót.

Thậm chí cô bé còn có những biểu cảm, động tác quyến rũ sexy kiểu người lớn như mặc áo hở ngực, cắn trái táo, uống sữa dính mép như uống rượu rồi ưỡn ẹo người quẹt sữa dính mép liếc mắt đong đưa… để bày tỏ tình yêu với một bé trai đóng MV cùng.

Có nhiều khán giả khen cô bé diễn dễ thương, sinh động nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng mẹ đã để cho bé đóng cảnh phản cảm, làm hỏng trẻ con, không khéo cho ra phiên bản thứ hai thứ ba, mới tí tuổi đầu cho đóng cảnh không phù hợp. Nhiều ý kiến cũng không đồng tình Thái Thùy Linh lại làm cho con gái một MV như vậy ở vị trí một người mẹ… MV nhận được 1.400 like nhưng có tới 780 dislike

Thái Thùy Linh cho biết ca khúc này là do con gái mình chọn. Cô biết đến bài hát này sau cả cô con gái: “Đây là một bài hát dễ thương, nếu mình khi còn trẻ thì cũng rất thích bài hát này” - Thái Thùy Linh nói.

Thái Thùy Linh kể: “Trong một lần cả nhà đi chơi cắm trại qua đêm trên biển, Thái An rất hồn nhiên bật nhạc bài "Anh nhà ở đâu thế" và biểu diễn say sưa bên đống lửa, như thể đó là một sân khấu của con đích thực. Các bạn mẹ ai cũng ngạc nhiên, tôi mới hỏi bé, sắp tới mẹ có thực hiện các sản phẩm mới, vậy con có muốn làm một sản phẩm không. Ngay tập tức bé đã đồng ý".

Cho bé Thái An thực hiện cover một sản phẩm âm nhạc của người lớn, Thái Thùy Linh nhận được nhiều phản hồi từ mọi người. Cô cho biết: “Lời bài hát có hơi lớn so với Thái An nhưng khi nhìn cô con gái của mình thể hiện, bé rất thích thú và say mê thoải mái, bé muốn được làm giống như ca sĩ Amee thì mọi lo lắng của tôi không còn nữa. Tôi xem đây là một sản phẩm kỷ niệm tuổi lên 10 của bé”.

Với ý kiến này của Thái Thùy Linh, khán giả đã có một comment: “Nhưng mà với lứa tuổi nhỏ thì ko phù hợp. Làm hỏng cả thế hệ trẻ em. Sau này lớn bạn hỏi ...tuổi thơ mày có j ???nhỏ said: tao có một tình yêu to lớn bên bạn trai ....”.