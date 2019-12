Tràn ngập sự kiện đón thập niên mới

Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến các công viên, khu vui chơi Lê Văn Tám, Suối Tiên, Đầm Sen… đều có những sự kiện đặc sắc cho người dân và du khách đến TP.HCM trong thời khắc chuyển giao năm 2019 sang 2020.



Đếm ngược đón năm mới cùng Sơn Tùng M-TP, Trấn Thành

Chào đón thập niên mới khởi đầu từ năm 2020, người dân và du khách ở TP.HCM sẽ có cơ hội thưởng thức bữa tiệc văn hóa nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) mang tên Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020. Countdown (đếm ngược) sẽ chính thức bắt đầu từ 20 giờ tối 31-12 đến rạng sáng 1-1-2020. Lễ hội được dàn dựng với công nghệ biểu diễn độc đáo, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ lý thú cho công chúng. Hai sân khấu lớn dựng ở đường Nguyễn Huệ với sân khấu chính ngay trục đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế và sân khấu phụ mang tên Clock Tower ở trục Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi.

Chủ đề countdown năm nay là Cộng đồng chung - Tương lai chung - Ngôi nhà chung (Our people - Our future - Our home) dự kiến sẽ là bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa chào đón một thập niên mới tươi sáng. Công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc với sự tham dự của các nghệ sĩ Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, Võ Hạ Trâm,... với người dẫn chương trình là MC Trấn Thành.



Năm đầu tiên Sơn Tùng M-TP đếm ngược mừng năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với người dân TP.HCM. (Ảnh do nhân vật cung cấp)



Gian hàng tết theo vùng miền sẽ được tái hiện tại Tet Festival 2020 ở Công viên Lê Văn Tám. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Lễ hội tết liên tục ba ngày

Cũng trong xu hướng trải nghiệm tết sớm, người dân TP sẽ được trực tiếp gói bánh chưng, bánh tét ngay tại Lễ hội tết - Tet Festival 2020 lần đầu tiên tổ chức.

Tet Festival 2020 diễn ra từ ngày 3 đến 5-1-2020 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1) với năm hoạt động chính xoay quanh các trải nghiệm của người dân: Xem tết, tết, lễ tết, chơi tết, chợ tết và ăn tết.

Chương trình lễ hội chú trọng đến việc đem đến cho các gia đình cơ hội trải nghiệm tết cổ truyền, hiểu thêm ý nghĩa và các nghi thức trong những ngày lễ, tết. Đó là lễ dâng hương cầu nguyện ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa, câu chuyện Lang Liêu về sự tích bánh chưng bánh giầy cho đến câu chuyện thú vị của cây nêu ngày tết...

Tại Tet Festival 2020, không gian gia đình ngày tết của ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ được tái hiện trong các ngôi nhà cổ. Bên cạnh đó, những hoạt động hoạt náo cộng đồng như biểu diễn lân sư rồng, hò giã gạo và các tiết mục âm nhạc giao thoa giữa truyền thống, đương đại và hiện đại hứa hẹn sẽ tạo nên không khí đón xuân rộn ràng hơn. Các trò chơi dân gian ngày tết cũng sẽ được tái hiện: đập bóng nhựa, đánh đáo, nhảy dây, nhảy sạp, đi cầu kiều…

Ba điểm pháo hoa giao thừa

Trong dịp tết Dương lịch 2020, UBND TP.HCM cũng tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm. Pháo hoa tầm cao sẽ được bắn ở hai điểm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam (phường 22, quận Bình Thạnh). Pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11). Thời gian bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1-2020.

Bên cạnh bắn pháo hoa, UBND TP cũng triển khai trang trí ánh sáng nghệ thuật đón chào năm mới tết Dương lịch và tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn - vòng xoay Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay Dân Chủ.