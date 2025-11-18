Vì sao trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m bắt buộc phải ngồi ghế trẻ em trên ô tô? 18/11/2025 14:43

(PLO)- Cục CSGT Bộ Công an cho biết quy định này xuất phát từ đặc điểm thể chất, hành vi của trẻ... nhằm hạn chế tối đa chấn thương khi xảy ra va chạm.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, riêng khoản 3 Điều 10 của Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Điều khoản này quy định: Khi chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế). Người lái phải trang bị và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ.

Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, áp dụng đối với mọi loại ô tô, không loại trừ xe nào.

Trên trang Fanpage của Cục CSGT, đơn vị này đã lý giải lý do trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m phải dùng ghế trẻ em và phải có thiết bị an toàn.

Cục CSGT cho biết thứ nhất, khi trẻ dưới 1,35 m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Thứ hai về độ tuổi, tầm trên 10 tuổi là độ tuổi mà bố mẹ, người lớn nói mà trẻ có thể nghe lời, tiếp thu. Còn độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ còn đang nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Thứ ba, đã có rất nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế được đưa ra, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế. Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng không phải thế. Khi xảy ra va chạm, đứa trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm.

Cục CSGT cho biết bài học từ mũ bảo hiểm, bài học từ việc không thắt dây an toàn, ngăn chặn người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể tham gia giao thông đã có rất nhiều. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân.

“Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế. Người dân cần tuân thủ, chấp hành pháp luật về giao thông” – Cục CSGT nhấn mạnh.